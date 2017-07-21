Futurum: после углерода

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Светлана Абенова
Угроза глобального изменения климата поднимает вопрос о необходимости согласованных действий по разработке и внед­рению устойчивых энергетических решений. Как управлять процессом перехода к постуглеродному будущему? Этим вопросом Бен Калдекотт, британский эколог и экономист, на правах модератора конференции, по сути, задал тон дискуссиям, в которых приняли участие ведущие политики, промышленные и финансовые эксперты из разных стран мира.

Работу пленарного заседания открыл заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов.

– Социальные, экономические и экологические ценности в целом способствуют экономическому росту, трудоустройству и повышению благосостояния, – отметил он. – При этом понимание сложных энергетических систем расширяет сферу знаний, необходимых для разработки новых стратегий и вовлечения институтов гражданского общества в процесс перехода к постуглеродному будущему.

Вице-министр национальной экономики Ернар Бакенов в своем выступлении отметил возрастающую мировую тенденцию роста инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии.

– Казахстан не скрывает своих амбиций и намерен добиваться места в глобальном списке «Топ-30 развитых стран мира», – подчеркнул спикер. – В Стратегии «Казахстан-2050» поставлены конкретные цели по развитию энергии будущего в нашей республике. Запланировано снижение энергоемкости ВВП до 25% к 2020 году и на 50% – к 2050-му. С этой целью в стране проводятся реформы Третьей модернизации, которая также сфокусирована на развитии энергоэффективных и энерго­сберегающих технологий.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев напомнил собравшимся об экс-премьере Великобритании Гордоне Брауне, который, выступая перед ученым сообществом, заявил о том, что в недалеком будущем изменения климата обойдутся человечеству в 20% ВВП, а на устранение последствий глобального потепления придется потратить миллиарды долларов. Такие расходы могут быть сопоставимы разве что с потерями, которые понесли государства в ходе Первой и Второй мировых войн.

Первую панельную сессию открыл Станислав Шмелев, директор Environment Europe (Оксфорд). В своем получасовом докладе он обстоятельно обосновал тезис о том, что глобальное изменение климата и экологические проблемы ведут к экономическим и социальным последствиям. И, напротив, «зеленая» экономика и устойчивое развитие являются двигателями экономического роста.

Следующая пленарная сессия, посвященная вопросам финансирования устойчивого развития, прошла с участием целого ряда экспертов – директора департамента по возобновляемым источникам энергии МНЭ РК Айнур Соспановой, исполнительного директора ассоциации KAZENERGY Рамазана Жампеисова, президента Ecologic Institute US Макса Грюнига и других. Спикеры сошлись во мнении, что финансирование устойчивого развития требует разработки долгосрочных финансовых и рамочных норм для преодоления краткосрочных рыночных колебаний и геополитической нестабильности.

В ближайшие десятилетия спрос на энергию возрастет в связи с демографическим и экономическим ростом. Международные и национальные обязательства, а также политика в области изменения климата являются необходимыми шагами на пути к экономическому переходу и декарбонизации. Кристофер Шедель, партнер и юрист компании Wenner, в своем докладе подробно рассказал о том, в какой степени экономика и инвесторы зависят от политики, законодательства и регламентации. Ему удалось привести убедительные доказательства необходимости применения регулятивных стимулов для содействия сектору устойчивой энергетики.

Сегодня в рамках четвертой конференции форума «Энергия будущего» запланировано нескольких панельных сессий. В числе основных тем предстоящих дискуссий – роль экологического учета и углеродного финансирования, учет природного капитала в целях прибыльности и устойчивости, последствия экономических решений в области природного капитала на разных уровнях. Участники конференции познакомятся также с уникальным опытом компании HELIOVIS AG, которая занимается производством инновационных надувных солнечных концентраторов.

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