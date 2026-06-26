Гвардейцы говорят по-казахски

Статьи,Қазақ тілі
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее на базе воинской части 5511 Национальной гвардии РК прошел конкурс «Мемлекеттік тіл – менің тілім».

фото предоставлено пресс-службой НГ РгК «Шығыс»

Это мероприятие, посвященное углубленному изучению и популяризации государственного языка, собрало военнослужащих самых разных национальностей, служащих в частях Регионального командования «Шығыс». Местом проведения стал уютный конференц-зал областной универсальной библиотеки имени Абая.

– Цель конкурса – не просто повысить уровень владения государственным языком среди военнослужащих, но и способствовать его популяризации. Казахстан – многонациональное государство, поэтому такие инициативы приобретают особое значение. Они направлены на гармоничное развитие языковой среды, укрепление межнационального согласия, воспитание глубокого уважения к богатой культуре и многовековым традициям казахского народа. Для военнослужащих, несущих службу в едином строю, знание государственного языка уже стало неотъемлемой частью профессио­нальной подготовки и гражданской ответственности, – отметили в пресс-службе Регионального командования «Шығыс».

Участники конкурса продемонстрировали знание казахского языка и подлинное артистическое мастерство. Программа мероприятия включала несколько захватывающих этапов. Военнослужащие читали произведения великих казахских поэтов, демонстрируя глубину понимания текста и красоту звучащего слова. Особый интерес вызвал этап, где конкурсанты демонстрировали знание метких пословиц и поговорок. Кульминацией интеллектуального поединка стало написание рассказов на заданные темы, где участники смогли представить навыки владения государственным языком, свою эрудицию, креативность и творческий подход.

Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри, которое возглавила деятель культуры Респуб­лики Казахстан, поэтесса Дамеш Омарбаева, чей авторитет и глубокие познания в области литературы и языка придавали особую значимость каждому решению. Вместе с ней оценивал выступления заместитель командующего Региональным командованием «Шығыс» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Арман Сеитов.

По итогам напряженных и увлекательных выступлений, демонст­рирующих высокий уровень подготовки всех участников, были определены лучшие. Первого места заслуженно удостоен ефрейтор Виктор Синицын из воинской части 3514. Второе место присуждено ефрейтору Дмитрию Майорову – воинская часть 5512. Третье место занял старший лейтенант Николай Гафитулин из воинской части 6679.

В торжественной обстановке, под аплодисменты коллег и руководства победителям и призерам конкурса были вручены заслуженные награды: почетные дипломы, ценные сертификаты и денежные премии. Члены жюри единодушно отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, их явное стремление к изучению государственного языка, а также активное участие в формировании и развитии языковой культуры в своих воинских коллективах. Это свидетельствует о том, что подобные мероприятия находят живой отклик в сердцах военнослужащих.

На мой вопрос, как гвардейцы смогли овладеть языком, в пресс-службе Регионального командования ответили: специально для военнослужащих три раза в неделю в частях проводятся занятия по изучению казахского языка. Для этого в частях есть специальная долж­ность офицера, который проводит занятия. Так как уровень подготовки у всех разный, гвардейцы помогают друг другу. Как признаются сами участники конкурса, знание языка значительно облегчает им жизнь.

По мнению организаторов, проведение подобных конкурсов является неотъемлемой частью комплексной работы по патриотическому воспитанию и укреплению воинского духа. Они способствуют совершенствованию языковых навыков военнослужащих и играют ключевую роль в укреплении единства, формировании высокой степени патриотизма и взаимного уважения в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан.

#Семей #конкурс #Нацгвардия #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Нацелены на расширение взаимодействия
Выручили проливные дожди
Инвестиции в АПК
Неиспользуемые земли возвращены
Ак-Ирий: прикоснуться к истории
Восхитила Степь талантами
И первый бал, и тот самый рассвет
Море в миниатюре
Беспорядок как часть взросления
Курс на Нагою
Вечная классика – он и она
Эта «Хонда» из Гонконга...
Когда дом перестает быть безопасным
Главное в любом деле – начать
Место встреч, прогулок и открытий
Как рождаются куклы с характером
Ни грамма химии
Как Иван Башич прославляет «Астану»
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Гвардейцы говорят по-казахски
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Мировой производитель дождевальных машин локализует производство в Казахстане
День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Ни грамма химии
Как рождаются куклы с характером
Главное в любом деле – начать
Беспорядок как часть взросления

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]