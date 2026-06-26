Гвардейцы говорят по-казахски

Это мероприятие, посвященное углубленному изучению и популяризации государственного языка, собрало военнослужащих самых разных национальностей, служащих в частях Регионального командования «Шығыс». Местом проведения стал уютный конференц-зал областной универсальной библиотеки имени Абая.

– Цель конкурса – не просто повысить уровень владения государственным языком среди военнослужащих, но и способствовать его популяризации. Казахстан – многонациональное государство, поэтому такие инициативы приобретают особое значение. Они направлены на гармоничное развитие языковой среды, укрепление межнационального согласия, воспитание глубокого уважения к богатой культуре и многовековым традициям казахского народа. Для военнослужащих, несущих службу в едином строю, знание государственного языка уже стало неотъемлемой частью профессио­нальной подготовки и гражданской ответственности, – отметили в пресс-службе Регионального командования «Шығыс».

Участники конкурса продемонстрировали знание казахского языка и подлинное артистическое мастерство. Программа мероприятия включала несколько захватывающих этапов. Военнослужащие читали произведения великих казахских поэтов, демонстрируя глубину понимания текста и красоту звучащего слова. Особый интерес вызвал этап, где конкурсанты демонстрировали знание метких пословиц и поговорок. Кульминацией интеллектуального поединка стало написание рассказов на заданные темы, где участники смогли представить навыки владения государственным языком, свою эрудицию, креативность и творческий подход.

Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри, которое возглавила деятель культуры Респуб­лики Казахстан, поэтесса Дамеш Омарбаева, чей авторитет и глубокие познания в области литературы и языка придавали особую значимость каждому решению. Вместе с ней оценивал выступления заместитель командующего Региональным командованием «Шығыс» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Арман Сеитов.

По итогам напряженных и увлекательных выступлений, демонст­рирующих высокий уровень подготовки всех участников, были определены лучшие. Первого места заслуженно удостоен ефрейтор Виктор Синицын из воинской части 3514. Второе место присуждено ефрейтору Дмитрию Майорову – воинская часть 5512. Третье место занял старший лейтенант Николай Гафитулин из воинской части 6679.

В торжественной обстановке, под аплодисменты коллег и руководства победителям и призерам конкурса были вручены заслуженные награды: почетные дипломы, ценные сертификаты и денежные премии. Члены жюри единодушно отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, их явное стремление к изучению государственного языка, а также активное участие в формировании и развитии языковой культуры в своих воинских коллективах. Это свидетельствует о том, что подобные мероприятия находят живой отклик в сердцах военнослужащих.

На мой вопрос, как гвардейцы смогли овладеть языком, в пресс-службе Регионального командования ответили: специально для военнослужащих три раза в неделю в частях проводятся занятия по изучению казахского языка. Для этого в частях есть специальная долж­ность офицера, который проводит занятия. Так как уровень подготовки у всех разный, гвардейцы помогают друг другу. Как признаются сами участники конкурса, знание языка значительно облегчает им жизнь.

По мнению организаторов, проведение подобных конкурсов является неотъемлемой частью комплексной работы по патриотическому воспитанию и укреплению воинского духа. Они способствуют совершенствованию языковых навыков военнослужащих и играют ключевую роль в укреплении единства, формировании высокой степени патриотизма и взаимного уважения в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан.