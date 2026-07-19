МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на объекты КТК

Внешнеполитическое ведомство республики решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля т.г. в акватории Чёрного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МИД отметили, что рассматривают такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, сообщает Kazpravda.kz

«Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Чёрного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов» , - говорится в заявлении МИДа.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики, Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья.

«Настоятельно призываем страны-партнеры решительно осудить указанные атаки и приглашаем все заинтересованные стороны к выработке практических мер. Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов», - заявили в МИДе.

В настоящее время Республика Казахстан осуществляет всестороннюю оценку причинённого ущерба. По её итогам Казахстан оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причинённого ущерба.

Республика Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надёжного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов.