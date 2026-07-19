Цифровые музеи и онлайн-архивы - Казахстан выступил с инициативой в ШОС

Предложение внес вице-министр культуры РК на совещании членов ШОС в Бишкеке

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Казахстан предложил странам Шанхайской организации сотрудничества активнее использовать цифровые технологии для сохранения и популяризации культурного наследия. Инициатива была озвучена на совещании министров культуры государств - членов ШОС, которое прошло в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), передает Kazpravda.kz.

Во встрече приняли участие руководители и представители профильных ведомств Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники обсудили совместные культурные проекты и новые форматы гуманитарного сотрудничества.

«Казахстан представил опыт цифровизации музейного наследия. Предложено развивать совместные цифровые каталоги, виртуальные выставки и онлайн-архивы государств – членов ШОС», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию культуры, сохранению исторической памяти и поддержке национального наследия. В Казахстане последовательно укрепляется культурная инфраструктура, создаются условия для творческих коллективов и продвижения национального искусства за рубежом.

Отдельной темой встречи стало развитие кинематографического сотрудничества. В рамках Международного кинофестиваля ШОС в Кыргызстане Казахстан представляет драматический фильм «Осенний бриз», снятый по мотивам произведения кыргызского писателя Талипа Ибраимова.