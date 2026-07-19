Четырехлетнюю девочку спасли из запертой квартиры в Конаеве

Девочка не пострадала и была передана родным

Фото: скриншот из видео

В городе Конаев Алматинской области сотрудники МЧС пришли на помощь четырехлетней девочке, оказавшейся одна в запертой квартире. Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренной службы 112, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел в одном из домов третьего микрорайона. На место незамедлительно прибыли спасатели.

«Сотрудники МЧС с помощью шанцевого инструмента оперативно вскрыли входную дверь, обеспечив безопасный доступ в квартиру. Внутри находилась четырехлетняя девочка. К счастью, ребенок не пострадал», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили родителям и законным представителям о необходимости не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время.