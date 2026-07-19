Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области

Фото: ДП региона

17–18 июля Балхаш и Темиртау с большим размахом отпраздновали День металлурга. В этих городах прошли грандиозные концерты с участием казахстанских и российских звезд эстрады, собравшие более 115 тысяч человек. Для охраны общественного порядка полиция региона перешла на усиленный режим несения службы.

Главной технологической новинкой стала служебная робособака, оснащенная системой искусственного интеллекта и интегрированная с информационными базами полиции. Она способна в режиме реального времени распознавать лица людей и сопоставлять их с базами данных правоохранительных органов.

Надо сказать, что робособака работала в праздники не зря. Она обнаружила четырех нарушителей: одного мужчину, уклонявшийся от уплаты алиментов, двоих государственных должников, а также ранее судимого гражданина, нарушившего установленное судом ограничение на пребывание вне жилища. В отношении всех нарушителей сотрудники полиции приняли меры.

Особое внимание полицейские уделили безопасности детей. В многотысячной толпе были найдены 87 потерявшихся детей. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции всех вернули родителям.

Использование роботизированных технологий стало еще одним шагом в цифровой трансформации казахстанской полиции. Современные решения позволяют не только повышать эффективность охраны общественного порядка, но и обеспечивать безопасность граждан на качественно новом уровне.