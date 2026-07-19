Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области

Закон и Порядок
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Среди 115 тыс посетителей, она обнаружила нескольких нарушителей и потерявшихся детей, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП региона

17–18 июля Балхаш и Темиртау с большим размахом отпраздновали День металлурга. В этих городах прошли грандиозные концерты с участием казахстанских и российских звезд эстрады, собравшие более 115 тысяч человек. Для охраны общественного порядка полиция региона перешла на усиленный режим несения службы.

Главной технологической новинкой стала служебная робособака, оснащенная системой искусственного интеллекта и интегрированная с информационными базами полиции. Она способна в режиме реального времени распознавать лица людей и сопоставлять их с базами данных правоохранительных органов.

Надо сказать, что робособака работала в праздники не зря. Она обнаружила четырех нарушителей: одного мужчину, уклонявшийся от уплаты алиментов, двоих государственных должников, а также ранее судимого гражданина, нарушившего установленное судом ограничение на пребывание вне жилища. В отношении всех нарушителей сотрудники полиции приняли меры.

Особое внимание полицейские уделили безопасности детей. В многотысячной толпе были найдены 87 потерявшихся детей. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции всех вернули родителям.

Использование роботизированных технологий стало еще одним шагом в цифровой трансформации казахстанской полиции. Современные решения позволяют не только повышать эффективность охраны общественного порядка, но и обеспечивать безопасность граждан на качественно новом уровне.

 

#полиция #ИИ #робособака

Популярное

Все
Робособака следила за безопасностью на Дне металлурга в Карагандинской области
Объем производства металлургии Казахстана достиг 19 трлн тенге
Четырехлетнюю девочку спасли из запертой квартиры в Конаеве
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Казахстан изучил технологии добычи урана и производства ядерного топлива в Китае
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
«Астана Опера» открыла гастрольную программу на фестивале «Сириус – Роза Хутор»
Air Astana отменила и развернула рейсы в Дубай
МВД запустило необычную профилактическую акцию для автомобилистов
Тайфун «Бави» обрушился на Китай: эвакуированы почти 3 млн человек
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Прокуратура выявила свыше 80 водителей, состоявших на психи…
Свыше 1 млрд теңге взыщут с осужденных по делу Air Astana
В Павлодарской области сельхозземли передадут новым фермерам
Подпольный мясной цех ликвидировали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]