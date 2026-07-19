Аида Балаева поручила усилить контроль за безопасностью в детских лагерях

Правительство

В Казахстане продолжаются проверки детских лагерей и оздоровительных центров

Фото: Пресс-служба Правительства

В Правительстве Казахстана состоялось второе заседание Республиканского штаба по организации летнего отдыха детей под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой, передает Kazpravda.kz.

В заседании приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, представители государственных органов и заместители акимов регионов.

По данным Министерства просвещения, на сегодняшний день различными формами летнего отдыха охвачено более 3,2 млн детей. Из них свыше 116 тысяч проходят оздоровление в сезонных и круглогодичных центрах, еще более 3,1 млн посещают пришкольные лагеря и организации дополнительного образования.

«В текущем году впервые введено обязательное лицензирование организаций, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги. На сегодняшний день лицензии получили 64 центра, еще 45 заявок находятся на рассмотрении», - отметили в Правительстве.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что из 189 поданных заявлений на получение санитарно-эпидемиологических заключений положительное решение получили 180 объектов. Перед открытием лагеря специалисты проверяют качество питьевой воды, состояние бассейнов, пляжей и соблюдение санитарных требований.

В свою очередь МЧС до начала летнего сезона совместно с акиматами проверило 220 детских лагерей. В 78 оздоровительных организациях выявлено 756 нарушений требований пожарной безопасности.

На заседании также рассмотрели чрезвычайные происшествия, произошедшие в первые недели летнего периода. Во всех случаях дети были своевременно эвакуированы в безопасные места и получили необходимую медицинскую помощь.

Подводя итоги заседания, Аида Балаева поручила усилить информационно-разъяснительную работу с населением, санитарный, противопожарный и общественный контроль, а также обеспечить безопасность детей во время отдыха, экскурсий и других мероприятий. Отдельное внимание поручено уделить организации питания и работе лагерей в условиях аномально жаркой погоды.

#дети #Правительство #охрана

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