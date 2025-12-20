Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Даурен Косанов, министр обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант авиации
Вопросы боеготовности армии, цифровых решений в системе управления, боевых возможностей Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск, эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры из года в год остаются в фокусе внимания Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева.