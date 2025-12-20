Тяжело в учении…

В августе на встрече с Главой государства я доложил о состоя­нии боевой готовности армии, ходе летнего периода обучения, а также о принимаемых мерах по повышению мобильности войск, развитию противовоздушной обороны, территориальных войск и подразделений беспилотных сис­тем. Отдельное внимание было уделено вопросам военно-патриотического воспитания, социального обеспечения военнослужащих, развитию военной инфраструктуры и реализации государственного оборонного заказа.

2025 год стал этапом системной работы по укреплению бое­готовности Вооруженных сил. Актуализированы нормы территориальной обороны и службы в резерве, пересмотрены программы боевой подготовки, уточнены планы обучения на 2026 год и усилена роль командиров в организации боевой учебы и развитии учебной материально-технической базы.

В подготовку подразделений внедрены новые дисциплины – противодействие БПЛА и высокоточным ударам, ведение боя в урбанизированной местности и в условиях ограниченного пространства. Обновлены программы тактической медицины, огневой, инженерной подготовки и вождения, с акцентом на психологичес­кую устойчивость, действия при потерях, изоляции и нарушении управления и связи.

Квинтэссенция солдатской учебы – учения, поскольку они поз­воляют отрабатывать воинские навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Сущест­венную роль в совершенствовании подготовки войск играют международные учения и обмен опытом.

Вооруженные силы Казахстана участвуют в совместных учениях в рамках ОДКБ, ШОС, включая отработку вопросов миротворчества, противодействия терроризму и координации в условиях современных угроз. Казахстанскими военными в рамках двустороннего сотрудничества проведены учения с вооруженными силами Узбекистана («Қанжар» и «Хамқорлық»), Азербайджана («Ақ барыс» и «Каспий самалы») и Китая («Охота на лис»).

В ходе учений «Айбалта», «Десант» и «Каспийский бриз» в этом году войска отработали дальние марши, скрытное десантирование и управление корабельными тактическими группами. Учения ОДКБ «Боевое содружество-2025» стали важным этапом развития Сил воздушной обороны. Полученные результаты используются для корректировки программ боевой подготовки, внедрения современных методик обучения, развития подготовки операторов БПЛА и ПТУР, а также введения стандартизированного алгоритма подготовки командиров батальонов.

Проведено более 120 мобилизационных учений и тренировок, из них свыше 35 команд­но-штабных учений, более 60 командно-штабных тренировок и 30 тактико-специальных учений. В общей сложности в 2025 году в Сухопутных войсках подготовили более 2 тыс. военнообязанных.

Внедрение инноваций и наращивание мощи

Глава государства последовательно подчеркивает необходимость технологической модернизации армии и наращивания мобильнос­ти войск. Перевооружение носит непрерывный характер и направлено на оснащение Вооруженных сил современными образцами вооружения и техники. В рамках Послания Президента продолжается внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности армии – управление, учет, обучение и логистику, а также развитие беспилотной авиации, киберзащиты и систем радиоэлектронной борьбы при поддержке отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В структуре Министерства обороны создано специализированное управление по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Еще одним новшеством является улучшение взаимодействия с гражданами страны по принципу «открытого правительства». Для этого Министерством обороны разработан информационный сервис ARMIA.KZ, где можно найти ответы на любые вопросы, связанные с армией.

Активно развиваются системы мониторинга, связи и навигации, расширяется применение беспилотных летательных аппаратов и создаются условия для внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в планирование и управление боевыми действиями. Так, в ходе учений «Боевое содружество-2025» на полигоне Сарышаган впервые были испытаны автоматизированные системы управления Силами воздушной обороны, что обеспечило высокую скорость обмена данными, точную координацию и формирование современной архитектуры обороны.

Вместе с поставками новых образцов активно ведется модернизация имеющейся техники, что соответствует международной практике и обеспечивает поддержание высоких эксплуатационных характеристик. По заказу Минис­терства обороны казахстанские предприятия проводят капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, БМП-2 и БТР-80. После обновления техника получает более мощные двигатели, современные системы управления огнем и улучшенные ходовые характеристики.

Особое внимание уделяется обновлению парка авиационной техники. В арсенале Сил воздушной обороны появились современные истребители, военно-транспорт­ные самолеты C-295 и A400M, учебно-тренировочные L-410, а также беспилотные летательные аппараты Anka. Самолет A400M в текущем году был задействован в транспортировке миротворчес­кого контингента и доставке гуманитарных грузов в Афганистан.

В сфере противовоздушной обороны армия располагает надежными зенитно-ракетными комплексами, способными отражать атаки высокоточным оружием, включая крылатые ракеты, управляемые и барражирующие боеприпасы, БПЛА. На дежурстве стоят зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2К», радиолокационные станции «Роса-РБ», «Платформа», а также отечественные радиотехнические комплексы «Нур».

С целью усиления разведывательных возможностей приобретены ударно-разведывательные БПЛА тактического уровня. Оснащение войск беспилотниками осуществляется планомерно, в соответствии с текущими потребностями, при активном участии отечественных производителей и сервисных центров.

Для Военно-морских сил закупаются средства подготовки водолазов и специальных подраз­делений, проводятся ремонт и обслуживание кораблей. До 2030 года запланировано приобретение ракетного корабля, противодиверсионных и десант­ных катеров, судов обеспечения, а также рассматривается возможность оснащения загоризонтной радиолокационной станцией для контроля обстановки в казахстанском секторе Каспия.

Сухопутные войска оснащаются современными бронетранспортерами БТР-82А, машинами «Кобра» и «Арлан», ракетно-артиллерийскими и тяжелыми огнеметными системами, средствами РЭБ, РХБ-защиты, полевыми госпиталями и техникой материального обеспечения.

Артиллерийские подразделения получают современные средства разведки и целеуказания, включая комплексы «Атлас», БПЛА и радиолокационные станции «Платформа», параллельно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по модернизации систем управления огнем с использованием отечественного программного обеспечения.

Планомерно осуществляется оснащение подразделений радиостанциями и внедрение отечественных автоматизированных комплексов радиосвязи на стратегическом уровне, что повышает устойчивость управления и эффективность оповещения.

Цифровая эволюция происходит и в других сферах армейской структуры.

К примеру, список граждан, подлежащих призыву, будет формировать искусственный интеллект «Smart военкомат». Он же будет рассылать оповещения о необходимости прибытия на медицинское освидетельствование, отбирать кандидатов по возрасту, антропометрическим данным, сос­тоянию здоровья, уровню образования, наличию удостоверения на право управления автотранспорт­ными средствами и основанию для предоставления отсрочки либо освобождения от призыва.

С участием Министерства обороны компанией Digital Med 365 Limited разработана информационная система «е-Медосмотр», позволяющая формировать цифровую медицинскую карту призывника, вносить заключения врачей, направлять на дополнительные обследования и получать результаты в цифровом виде. С ее помощью можно получить данные более чем по ста медицинским параметрам из ИС Министерства здравоохранения.

Не первый год действует проект Sarbaz 2.0. С момента его запуска было выделено 9 тыс. грантов. Только в 2025 году ими воспользовались 3 300 человек. Система автоматически формирует рейтинг солдата – по дисциплине, боевой и физической подготовке, результатам тестов. Каждый участник может выбрать до трех вузов и специальностей, а алгоритм распределяет гранты. В этом первом в истории страны цифровом конкурсе для военнослужащих в первом полугодии участвовали 17 504 военнослужащих, во втором добавились еще свыше 9 тыс. участников.

Не просто десантная рота

Особое внимание уделяется развитию миротворческого потенциала Казахстана. Наши воен­нослужащие участвуют в семи миссиях ООН, владеют иностранными языками и имеют опыт работы в сложной военно-политической обстановке.

На Голанских высотах нацио­нальный контингент в составе роты быстрого реагирования ведет инженерно-саперные работы. За восемь месяцев обезврежено свыше тысячи взрывоопасных предметов.

Ротация личного состава в апреле 2025 года показала зрелость и техническую готовность войск. В связи с ограничениями применения гражданской авиации переброска осуществлялась военно-транспортным самолетом A400M ВВС, что обеспечило автономность логистики, мобильность операций и слаженность действий, а также позволило ВВС получить опыт эксплуатации самолета на больших расстояниях.

С 29 по 31 мая на базе Цент­ра миротворческих операций в Алматы прошел второй региональный круглый стол, в котором приняли участие делегации из Таджикистана, Кыргызстана, Турк­менистана, Республики Корея, а также представители Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Международного Крас­ного Креста. Центральная тема встречи – развитие регионального потенциала в подготовке миротворческих подразделений, обмен опытом и выработка совместных подходов к обучению. Миротворческая деятельность – важная сос­тавляющая имиджа Казахстана как ответственного члена мирового сообщества.

Самое грозное оружие в бою – душа человека

Каждому известны слова легендарного Бауыржана Момыш­улы «служи Отечеству с рвением, народу – с вдохновением». Опыт современных военных конфликтов и тех, что выливаются в широко­масштабные боевые действия, показывает, что немаловажное значение в них продолжает играть численность живой силы и техники, которую могут выставить противоборствующие стороны. А в случае затяжного характера конфликта речь заходит о мобилизации населения.

В ходе Всеармейского совещания два года назад Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев в качестве еще одной важной задачи обозначил совершенствование системы боевой подготовки войск. Как подчеркнул Президент, способы ведения боевых действий нуждаются в постоян­ном и глубоком анализе. Нужно детально изу­чать актуальный международный опыт и активно применять самые лучшие наработки.

«Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения», – сказал тогда

Касым-Жомарт Токаев.

Во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага 4 июня Глава государства вручил 14 лучшим выпускникам учебных заведений КНБ, минис­терств обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям офицерские погоны. Выступая на конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Казахстана, Касым-Жомарт Токаев напомнил слова легендарного комбата Бауыржана Момышулы: «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды».

С участием Президента прошло и одно из грандиозных мероприя­тий военно-патриотической направленности – Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», посвященный 100-летию Героя Советского Сою­за Алии Молдагуловой и 80-летию Победы. Для участия в сборе приехали военно-патриотические клубы из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, а в качестве наблюдателей присутствовали представители Китайской Народной Республики.

В год 80-летия Победы в Воору­женных силах прошли парад войск в Астане, такие военно-пат­риотические мероприятия, как дни открытых дверей, уроки мужества, акция «Солдатская каша», показ вооружения и военной техники, дефиле военных оркестров.

Повсюду на led-экранах демонстрировались видеоролики о героях Великой Отечественной войны и рядовых казахстанцах, проявивших отвагу и героизм в мирное время. На протяжении года в Вооруженных силах организовывали мероприятия, посвященные 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, 110-летию Героя Советского Союза Малика Габдуллина, 115-летию Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

В начале декабря на базе войсковой части 78460 Сил воздушной обороны в рамках пилотного проекта Sarbaz+ стартовала новая модель срочной службы. Инициативой предусмотрены обновленные концепции боевой и специальной подготовки, а также возможность получения за время срочной службы гражданских специальностей в таких востребованных сферах, как IT, телекоммуникации и управление беспилотными летательными аппаратами. Данное нововведение знаменует переход к инновационной модели подготовки, ориентированной на всестороннее развитие и социальную адаптацию военнослужащих.

В выборе профессии защитника Отечества немаловажна мотивация, и потому социальное благополучие личного состава является одним из приоритетных направлений деятельности оборонного ведомства.

Так, более 20 тыс. военнослужащих воспользовались кредитными каникулами на сумму 8 млрд тенге. С 1 января 2026 года на 28% будет повышена стоимость солдатского пайка, она составит 3 150 тенге.

В этом году выросли должностные оклады: для офицерского состава в среднем на 20,3%, для рядового и сержантского составов – на 33,9%. С 1 января в рамках новой системы оплаты продолжится повышение должностных окладов: офицеров на 23% от уровня повышения на первом этапе, рядовых и сержантов – на 10%. Проведена работа по возврату ранее упраздненных полевых выплат.

В ноябре Отбасы банк возобновил для военнослужащих прог­рамму льготного ипотечного кредитования «Әскери баспана». По этой схеме покупки жилья на вторичном рынке первоначальный взнос равен 20%, ставка по предварительному займу – 18% годовых, при 50-процентной выплате ставка снизится до 5% годовых.

«Наурыз әскери» – программа для покупки жилья в новых домах без первоначального взноса. Сумма займа в Астане и Алматы до 36 млн тенге, в других городах – до 30 млн. При первоначальном взносе от 20% сумма займа может увеличиться до 80 млн тенге. Процентная ставка – 9% годовых.

Тем не менее, как учил Бауыржан Момышулы, главное внимание должно быть уделено обучению искусству солдатского ремесла. С этой целью моим приказом утверждены Правила углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам.

Здесь надо напомнить, что этим летом Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перерас­пределения функций отдельных центральных государственных органов». Документ формирует целостный подход к работе с подрастающим поколением, меняет тактику военной подготовки и направлен на улучшение престижа воинской службы по призыву.

Армия выполняет важную воспитательную функцию, формируя защитников Отечества, способных выдерживать значительные физические нагрузки, адаптироваться к условиям казарменного быта, преодолевать тяготы воинской службы и длительную разлуку с семьей.

Стремление мужчины пойти служить в армию должно формироваться желанием доказать прежде всего себе, что он не боится трудностей, что он гражданин сильной страны и может постоять­ за Родину, за семью, родных и близких. Каждый хочет быть похожим на своих предков, которые во все времена ценились во многих странах как хорошие воины. Армия помогает каждому осознать, что защита Родины – священный долг каждого гражданина.