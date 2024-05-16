Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом

Из комсоргов в депутаты

На заседаниях совета по этике Агентства по делам госслужбы по Актюбинской области Дмитрию Довматенко всегда есть что сказать. И в этой активности чувствуются заинтересованность человека по отношению к тому, что происходит вокруг, его желание улучшить мир, в котором живет.

Такая жизненная позиция у члена общественного совета Актюбинской области, как он вспоминает, проявилась еще в младших классах школы. Его родители причастны к возведению летной полосы аэропорта в Актюбинске. Яркое воспоминание 1967 года: юному Диме разрешили подняться по трапу впервые приземлившегося Ил-18, в котором он затем сделал круг над городом. Тогда и появилась мечта о небе.

Но в год открытия высшего летного училища гражданской авиации Дмитрий был призван в армию. Демобилизовавшись, вернулся на «Актюбрентген», где начинал учеником слесаря. Работал бригадиром, мастером, кстати, самым молодым в трудовом коллективе. Получив диплом инженера-механика Московского политехнического института, дорос до начальника участка.

Усердие и энергичность молодого специалиста были замечены, и его выбрали комсоргом цеха, а затем и филиала № 2 производственного комплекса, где трудилось более четырех тысяч человек.

В августе 1982 года его кандидатуру предложили выдвинуть в депутаты горсовета народных депутатов по избирательному округу № 46. Дмитрию на тот момент было всего 25 лет.

Через полтора года случилась такая история. Примерно в полпервого ночи раздался стук в дверь полуторки малосемейного общежития. Официальная делегация заявила, что намерена рекомендовать кандидатуру Дмитрия Довматенко на выборы в депутаты Верховного Совета Казахской ССР. Удивленный и растерянный, он начал заполнять анкету.

Но вскоре пришлось удивляться членам инициативной группы. Выяснилось, что примерно месяц назад Дмитрий стал инженером.

– Но нам нужен рабочий! – не скрывая разочарования, воскликнули неожиданные гости.

В то время важно было соответствовать обозначенным параметрам. Но в любом случае тот визит был четкой оценкой активной гражданской позиции парня.

В 2006 году Довматенко выдвинул свою кандидатуру в областной маслихат, несмотря на то что ему пришлось бы конкурировать с известным деятелем культуры Кази Жасекеновым. Но результаты выборов превзошли все ожидания: Дмитрий набрал почти 90% голосов избирателей.

Четыре созыва он был депутатом маслихата Актюбинской области. Возглавлял комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской этики, бывало, исполнял обязанности секретаря маслихата.

– Работа кипела и между сессиями. Каждый депутат, будь он районного или областного уровня, совмещает основную работу с общественной нагрузкой, участвует в мероприятиях, ведет личный прием. С запросами, которые перед нами ставили избиратели, заходили в кабинеты чиновников, вплоть до руководителей региона. Не ограничивали свои действия рамками той комиссии, которую представляли. Мое жизненное кредо: «Кто, если не я?» Если человек обратился ко мне, то я должен довести его дело до логического конца. Никогда не слышал в свой адрес упреков избирателей, – говорит Дмитрий Адамович.

Рынок требует порядка

Когда производственнику, обладающему организаторскими способностями, в 1997 году предложили должность директора торгового предприятия, он не сразу согласился попробовать себя в новом деле. Это было трудное решение. Но и на новом месте он не изменил своим принципам ставить на первый план общест­венные интересы.

Успешно выполнив поставленные задачи, сконцентрировался на создании Ассоциации рынков и предпринимателей Казахстана. А тогда был конец 1990-х. В это непростое время полстраны вынужденно встало у прилавков, чтобы прокормить свои семьи.

– Первую встречу организовали, как помню, в Алматы в одном из зданий справа от железнодорожного вокзала. Народу собралось много: вместе с теми, кто работал на рынках, пришли категорические противники создания ассоциации. Вторые, не подбирая выражений, кричали, мол, собрались бандиты, чтобы защищать свои интересы. Когда мне дали слово, я, проработавший 23 года на производстве, спросил у зала: неужели похож на бандита? Изначально наша цель – создать цивилизованные рынки. Ведь тогда не было для них никакого закона. Люди, занятые на производстве, попали под массовые сокращения, оказались на улице, но они же должны чем-то кормиться. Не разбоем же заниматься? Порядок всегда там, где действуют закон или определенные правила. Вот мы и собрались, чтобы выработать механизмы деятельности торговых рынков. Только в 2003 году появилось постановление № 131, утвердившее Правила деятельности торговых рынков. Это была большая победа на тот момент. Выступая с разных трибун, обращал внимание на то, что, хотя почти весь Казахстан торгует, не имеем при этом министерства торговли, – продолжает Дмитрий Адамович.

Вспомнил в тему, как на одном из совещаний в областном акимате один из профсоюзных деятелей указал на него как на человека, который не желает людям добра. Иначе почему торговля на рынках организована на открытых площадках в мороз и слякоть?

Пришлось объяснять, что в действующем законодательстве прописано, что капитальных строений на рынках не должно быть. Все же в ответ на высказанную претензию начертил проект будущего первого крытого павильона «Табыс». Естественно, строительство предполагало дополнительные затраты, увеличение аренды для продавцов, почему их с трудом пришлось уговаривать перейти в первые сто бутиков и работать в нормальных условиях. На первых порах противились и некоторые покупатели, привыкшие к открытому пространству.

Времена изменились, и сейчас другая крайность: нельзя торговать на улице. Но собеседник настаивает на том, что у предпринимателя должен быть выбор.

– Конечно, если торговое место имеет неэстетичный вид – это одно, над этим стоит поработать. Министерству торговли и интеграции нужно больше прислушиваться к мнению предпринимателей. Бывая в зарубежье, убедился в том, что наши рынки не хуже европейских, – заметил он.

Благое дело

Немало сил Дмитрий отдает и благотворительному фонду «Қамқоршылық – Забота», открытому при поддержке предпринимателей области для оказания помощи детям с ограниченными возможностями. Одна из последних акций – организация поездки в Астану для оставшихся без попечения родителей воспитанников Жайсанской специализированной школы в рамках проекта «Увидеть Казахстан своими глазами».

Большие эмоции и у детей, и у взрослых перед этим вызвал Наурыз мейрамы. Надолго в памяти останутся рисунки и поделки малышей, посещение аттракционов и праздничное чаепитие.

О признании заслуг обладателя звания «Почетный депутат маслихатов Казахстана» говорят орден «Құрмет», медали «Шапағат», «Әлеуметтік-еңбек саласының үздігі», «За верность делу» и ряд юбилейных. Все эти награды вдохновляют Дмитрия Довматенко на дальнейшую активность во имя тех, кто живет и трудится рядом.