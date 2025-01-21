Приоритеты работы ООН в 2025 году

Антониу Гутерриш по традиции выступил в январе перед Генеральной Ассамблеей ООН, рассказав о приоритетах работы на предстоящий год. Подчеркнув, что глобальные проблемы требуют глобальных же решений, он призвал мировое сообщество сконцентрироваться на следующих направлениях: прекращение конфликтов и установление мира, ликвидация неравенства, поиск ответов на климатический кризис и вызовы, связанные с новыми технологиями.

Как заявил Генсек ООН, в современном мире конфликтов становится все больше, а углубляющиеся геополитические разногласия и недоверие между странами только подливают масла в огонь. Ядерная угроза стала беспрецедентно высокой. Права человека систематически нарушаются.

«Безнаказанность носит эндемический характер – с серийными нарушениями международного права, международного гуманитарного права, Устава ООН и систематическими нападениями на наши институты», – отметил Антониу Гутерриш.

Он вновь призвал к прекращению огня в Газе, освобождению заложников и защите мирных жителей, а также в целом отметил важность обеспечения стабильности на Ближнем Востоке, выхода стран регио­на на траекторию мирного развития. Отдельно остановился на ситуации в ряде стран Африки, которая также требует пристального внимания и большой работы для достижения мира и безопасности.

Говоря об Украине, Генсек ООН заявил, что необходимо приложить все усилия для установления справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.

«Колоссальное неравенство – несомненный сигнал того, что с нашими социальными, экономическими, политическими и финансовыми системами что-то глубоко не так. Неравенство можно победить, если мы примем на себя обязательство проводить политику, способствующую равенству, а не цепляться за неудачные подходы», – также отметил Антониу Гутерриш.

Большую роль в этой работе должны играть Цели устойчивого развития. Генсек ООН призвал усилить действия и финансирование достижения ЦУР. Также, по его словам, борьба с неравенством должна включать в себя реформирование и модернизацию мировых финансовых институтов.

Антониу Гутерриш напомнил о принятом в прошлом году Пакте во имя будущего, который призывает все страны достичь полного гендерного равенства, а также о Декларации о будущих поколениях, обязывающей укреплять участие молодежи в процессе принятия решений на национальном и глобальном уровнях.

«Неравенство также подпитывается бичом дискриминации и языком враж­ды», – добавил Генсек ООН, призвав положить конец распространению ненависти и нетерпимости.

Климатический кризис также усугубляется и требует более активных действий. По словам Антониу Гутерриша, спустя 10 лет после подписания Парижского соглашения 90% стран мира взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов, однако необходимо ускорить процесс.

Глобальные выбросы должны начать снижаться уже в нынешнем году, только в этом случае останется надеж­да на ограничение долгосрочного роста глобальной температуры 1,5 градусами, заявил Генсек. Он призвал внед­рять инновационные источники финансирования, в том числе введя ответственность для стран с высокой долей загрязнения атмосферы.

Технологическая революция открывает перед человечеством беспрецедентные возможности, подчеркнул глава ООН, но также требует регулирования.

«На нас лежит историческая ответственность за то, чтобы эта революция принесла пользу всему человечеству, а не только немногим привилегированным слоям населения», – заявил Антониу Гутерриш.

Принятый в прошлом году Глобальный цифровой договор представляет собой план действий, в котором особое внимание уделено искусственному интеллекту (ИИ). ООН должна действовать по трем направлениям: во-первых, обеспечить равный дос­туп всех людей к знаниям и идеям в области ИИ; во-вторых, создать сис­тему управления в сфере ИИ, защищающую права человека; в-третьих, поддерживать развивающиеся страны в использовании ИИ в интересах устойчивого развития.

Для достижения всех этих целей новое Управление ООН по цифровым и новым технологиям будет оказывать поддержку государствам.

Резюмируя выступление перед Генеральной Ассамблеей, Антониу Гутерриш призвал в 80-й год с момента создания Организации Объединенных Наций приступить к строительству более мирного, справедливого и процветающего мира.