Гендерные аспекты социальной модернизации Статьи 866 Ирина Игнатова

– Светлана Кабыкеновна, начнем с того, какие у нас в стране действуют механизмы соцподдержки женщин и детей?



– Система социальной поддерж­ки женщин и семей с детьми представлена развернутой системой государственных пособий и услуг.

Во-первых, речь идет о стимулировании рождаемости. Из республиканского бюджета независимо от дохода семьи выплачивается единовременное пособие на рождение ребенка (на первого, второго и третьего ребенка в размере 31,41 месячного расчетного показателя (МРП), на четвертого и более ребенка – 52,35 МРП). Неработающие матери получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года, выплачиваемое в зависимости от количества рожденных и воспитываемых в семье детей (на первого ребенка в размере 5,76 МРП, на второго – 6,81 МРП, на третьего – 7,85 МРП, на четвертого и более – 8,9 МРП). Такую помощь сегодня получают порядка 429,6 тысячи матерей.



Работающие матери в случае наступления социальных рисков на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), уходом за ребенком по достижении им возраста одного года получают введенные с 2008 года соцвыплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС). В 2015 году социальными выплатами по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года охвачено порядка 338,4 тысячи матерей.



Во-вторых, система соцподдержки нацелена на повышение престижа многодетных матерей. Женщинам, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», обладающим званием «Мать-героиня», удостоенным ордена «Материнская слава» I и II степени, выплачивается спе­циальное государственное пособие в размере 6,4 МРП. Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, получают специальное государственное пособие – 4,16 МРП.



В-третьих, осуществляется поддержка семей с детьми-инвалидами. С 2010 года родителям, опекунам и усыновителям, воспитывающим ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия выплачивается пособие в размере 1,05 минимальной заработной платы, на сегодня это 22 432 тенге. В Казахстане эту поддержку получают 68,9 тысячи семей. Детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, с психоневрологическими заболеваниями предоставляются специальные социальные услуги. Совершенствуются формы оказания услуг в условиях полустационаров и ухода на дому.



В-четвертых, государство заботится о малообеспеченных семьях. Тем, у кого доходы ниже стоимости продовольственной корзины (60% от прожиточного минимума) выплачиваются ежемесячные госпособия на детей до 18 лет. Этим пособием охвачено 517,6 тысячи детей. В случае, когда среднедушевой доход семей, получивших пособие на детей до 18 лет, не превышает черты бедности (40% от прожиточного минимума), выплачивается адрес­ная социальная помощь.



Вместе с тем в рамках реализации 84-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам социальной защиты населения», согласно которому предусмат­ривается предоставление адрес­ной социальной помощи в новом формате. Она будет оказываться семьям, имеющим доходы ниже 50% прожиточного минимума на каждого члена семьи на основании социального контракта с условиями обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости и социальной адаптации.



При этом малообеспеченным гражданам будут унифицированы ныне действующие три соцвыплаты (специальное государственное пособие многодетным семьям, госпособие на детей до 18 лет, адресная социальная помощь) в новую адресную социальную помощь с увеличением порога ее оказания с 40% до 50% от ПМ. Указанные изменения планируется внедрить с первого января 2018 года. Реализация закона потребует дополнительных бюджетных средств в 2018 году в сумме 11,8 миллиарда тенге, которые предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2016–2018 годы.



Эффективность принимаемых государством мер социальной защиты материнства и детства подтверждается положительной статистикой. Так, выросла рождае­мость на 11,8% в сравнении с 2009 годом. Если тогда родилось 358,8 тысячи детей, то на первое января 2015 года – 401,1 тысячи малышей. В 2014 году в сравнении с 2009 годом число многодетных семей, воспитывающих четырех и более детей, увеличилось на 13,5% и составляет 224,6 тысячи семей. Также вдвое увеличилось количество многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», оно составляет 245,4 тысячи человек.



– Какие меры принимаются по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, по охране репродуктивного здоровья и повышению рождаемости?



– Со стороны государства принято множество мер по сохранению здоровья семьи, и в частности репродуктивного. В первую очередь – это строительство и открытие перинатальных центров во всех областных центрах РК, внедрение принципа регионализации оказания помощи беременным и новорожденным, строительство и открытие новых больниц и поликлиник, восстановление фельдшерских и акушерских пунктов на селе. В Казахстане оказывают помощь центры поддержки молодежи, кризисные центры, дома «Надежда», где государство помогает молодым мамам, не имеющим семью, работу, жилье, вырастить ребенка. Практически все больницы страны оснащены современным оборудованием, которое используется для ранней диагностики и своевременного лечения болезней, открыты республиканские клиники – Национальный научный центр материнства и детства, Республиканский центр детской реабилитации, Национальный центр кардиохирургии, Национальный центр нейрохирургии, Центр трансплантологии и онкологии.



За последние 8–10 лет в стране внедрено множество современных технологий диагностики и лечения, обучены кадры врачей, средних медработников, подготовлены менеджеры в медицине. Для этого государством выделены огромные финансовые ресурсы, привлечены иностранные специа­листы, налажено партнерство с известными в мире клиниками, ведущими медицинскими университетами Европы, Америки, других стран. Все это позволило снизить материнскую смертность в РК в 7 раз по сравнению с 1998 годом, детскую – в два с половиной раза.



Президент Нурсултан Назарбаев поставил задачу увеличить численность населения страны на 10% к 2020 году. Это значит, что ежегодный прирост должен составлять порядка 160 тысяч человек. В республике наметилась положительная демографическая ситуация: рост рождае­мости и естественного прироста населения (количество родов за 2014 год – 394 100), увеличение ожидаемой продолжительности жизни – до 69 лет, снижение общей смертности, что позитивно отразилось на общей численности населения, которое в настоящее время превышает 17 миллионов человек.



– Скажите, пожалуйста, как законодательно закреплены права женщин – социальные, трудовые?



– Закреплены в трудовом законодательстве особенности регулирования труда женщин, беременных и имеющих ребенка (детей). Согласно Конституции РК никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам (статья 14). Законом «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» регулируются общественные отношения в области обеспечения государственных гарантий равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, установлены основные принципы и нормы, касающиеся создания условий для гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни.



Проектом нового Трудового кодекса Республики Казахстан (ТК РК) предусмотрена статья 44, согласно которой до предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от труда с сохранением средней зарплаты за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. В целях совмещения трудовой деятельности и исполнения семейных обязанностей статьей 70 проекта ТК РК предоставлена возможность по взаимному согласию установление одному из родителей (отцу) неполного рабочего времени.



Согласно статье 25 проекта ТК РК, запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора. При установлении факта подобного нарушения работодатель несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.



– Светлана Кабыкеновна, что делается со стороны государства для решения вопросов безработицы среди женщин?



– Женщины в Республике Казахстан пользуются равными с мужчинами правами на труд, активно участвуют во всех сферах экономической деятельности. Их конкурентоспособность на рынке труда поддерживается в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» («ДКЗ-2020»). Для этого им предоставлен ряд возможностей. Это бесплатное обучение по востребованным на рынке специальностям, направление на социальные рабочие места, субсидируемые государством, молодежную практику. При этом на период обучения им предоставляется матпомощь на проезд и проживание, выплата стипендии. Также это открытие или расширение собственного дела через получение микрокредита и обучение основам предпринимательства. Наконец, это осуществление добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического развития, где есть потребность в трудовых ресурсах. Таким семьям будет оказано содействие в трудоустройстве на новом месте жительства, в обеспечении служебным жильем и предоставлении субсидий на переезд.

С начала реализации «ДКЗ-2020» (с 2011 года) в рамках первого направления на инфраструктурных проектах по ремонту социально-культурных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству территорий занято 7,2 тысячи женщин. С целью занятия предпринимательством получили микрокредиты 11 тысяч соотечественниц, профессиональным обучением охвачено 51,3 тысячи человек. В рамках программы 75,8 тысячи женщин трудоустроены на постоянные рабочие места. Социальные рабочие места получили 44,2 тысячи казахстанок, на молодежную практику направлено 51,7 тысячи выпускниц организаций образования. Еще 1,4 тысячи женщин в составе семей переехали из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в центры экономического роста. В рамках региональных программ развития территорий в 2015 году по направлениям уполномоченных органов трудоустроены 53,4 тысячи безработных женщин. По состоянию на первое октября текущего года доля работниц в общем числе участников «ДКЗ-2020» составила 47,2%. Реализация мер по обеспечению занятости женщин позволила снизить уровень женской безработицы в стране. Так, если в 2014 году этот уровень составил 5,8%, то во II квартале 2015 года численность безработных уменьшилась на 3 тысячи.



– В обществе широко обсуждаются изменения в законодательстве по вопросам пенсионного обеспечения. В чем они заключаются, и как это повлияет на женскую половину населения Казахстана?



– Многие страны мирового сообщества адаптируют систему пенсионного обеспечения к меняю­щимся условиям. Преобразования в рамках модернизации пенсионной системы осуществляются в интересах каждого казахстанца. Размеры пенсий у женщин зачастую ниже, чем у мужчин, в силу определенных обстоятельств. Зарплата казахстанок в среднем ниже, так как женский труд используется преимущественно в отраслях с традиционно невысокой оплатой труда. Рождение, нахождение в отпусках по уходу за детьми, воспитание детей также влияют на стаж и доход. В связи с этим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) с 2018 года поэтапно (ежегодно на шесть месяцев) пенсионный возраст женщин повышается на 5 лет в течение 10 лет. При этом сохранены действующие льготы по раннему выходу на пенсию для тех из них, кто имеет трудовой стаж до первого января 1998 года: в 53 года женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) пять и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста; в 45 лет, при общем стаже не менее 20 лет, тем, кто проживал в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского ядерного полигона не менее пяти лет.



Принятие мер по унификации пенсионного возраста обусловлено уменьшением трудового стажа работы на первое января 1998 года. Как известно, в связи с переходом от солидарной к накопительной пенсионной системе (НПС) трудовой стаж для назначения солидарной пенсии учитывается только до первого января 1998 года. В 2012 году уже более 12% женщин, обратившихся за назначением пенсии, не имели полного трудового стажа (20 лет) по состоянию на первое января 1998 года, а к 2018 году полного стажа не будет у большинства выходящих на пенсию женщин.



Если перейти к НПС, то право на раннее получение пенсионных накоплений предоставляется женщинам с 50 лет, в случае если ее пенсионные накопления достаточны для ежемесячной выплаты пенсии в размере не ниже ее минимального размера путем покупки пенсионного аннуитета с переводом своих пенсионных накоплений в страховую организацию. В таких условиях унификация пенсионного возраста вводится для увеличения стажа участия женщин в НПС и увеличения объема пенсионных накоплений, что, соответственно, приведет к повышению размера получаемой пенсии из НПС. В целях соцподдержки материнства и детства с первого января 2014 года производится субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года. В реализацию данной нормы из республиканского бюджета по состоянию на первое октября 2015 года на индивидуальные пенсионные счета получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до одного года из ГФСС было перечислено 7 миллиардов тенге.



Резюмируя, подчеркну: в стране создана эффективная система социальной защиты граждан, в том числе женщин. Продолжается работа по снижению безработицы среди представительниц прекрас­ного пола. Заверяю, что женщины и семьи с детьми, несмотря на сложные для экономики годы, не останутся без поддержки со стороны государства.

