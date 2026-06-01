Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд

Во многом такой ажиотаж объясняют тем, что рэпер долгое время не выступал за пределами США

Фото: Getty Images

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд посещаемости. Выступление артиста собрало 118 тысяч зрителей со всего мира, о чём он сам объявил прямо со сцены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Шоу прошло на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и открыло европейское турне артиста. Во многом такой ажиотаж объясняют тем, что Канье Уэст долгое время не выступал за пределами США.

Ранее в ряде европейских стран были отменены гастроли рэпера после его провокационных антисемитских высказываний. Великобритания и вовсе запретила рэперу въезд в страну.

На фоне затяжного репутационного кризиса с исполнителем расторгли контракты ведущие мировые бренды, а его аккаунты неоднократно блокировались.

В январе артист выкупил полосу в газете The Wall Street Journal, где извинился за своё поведение. Свои прошлые действия он объяснил проблемами со здоровьем.