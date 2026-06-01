Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК

В рамках системной модернизации Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось крупное обновление автопарков в регионах. Торжественные церемонии вручения ключей от новой техники прошли в Актау, Жанаозене, Алматы, Таразе и Туркестане. Направлено это на укрепление материально-технической базы, повышение мобильности подразделений и эффективное обеспечение общественной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Актау на территории амфитеатра на набережной Каспийского моря новые служебные автомобили вручили военнослужащим воинской части 6656 регионального командования «Батыс». Личный состав получил ключи от 15 новых автомобилей отечественного производства.



В Жанаозене местному полку также было официально передано еще 15 новых автомобилей, что позволит существенно укрепить правопорядок и общественную безопасность в регионе.



Программа обновления транспорта на западе страны продолжится: в ближайшее время аналогичные машины передадут подразделениям Нацгвардии в Актобе, Атырау и Уральске.





Еще более массовое переоснащение коснулось южного региона. Всего воинским частям РгК «Оңтүстік» было передано более 150 современных автомобилей в воинские части в городах Алматы, Туркестан и Тараз.



В Алматы было выделено 53 автомобиля, воинской части 5513 города Тараз досталась 21 единица автомобильной техники, а воинская часть 5574, базирующаяся в городе Туркестан, получила еще 5 машин для различных служебно-боевых и хозяйственных задач, включая перевозку личного состава, обеспечение горюче-смазочными материалами, подвоз воды и выполнение транспортно-хозяйственных функций.



Поступление новой автомобильной техники в войска правопорядка стало важным этапом повышения боевого потенциала войск, что позволит гвардейцам еще оперативнее выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.