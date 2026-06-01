Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках системной модернизации Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялось крупное обновление автопарков в регионах. Торжественные церемонии вручения ключей от новой техники прошли в Актау, Жанаозене, Алматы, Таразе и Туркестане. Направлено это на укрепление материально-технической базы, повышение мобильности подразделений и эффективное обеспечение общественной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Актау на территории амфитеатра на набережной Каспийского моря новые служебные автомобили вручили военнослужащим воинской части 6656 регионального командования «Батыс». Личный состав получил ключи от 15 новых автомобилей отечественного производства.

В Жанаозене местному полку также было официально передано еще 15 новых автомобилей, что позволит существенно укрепить правопорядок и общественную безопасность в регионе.
 
Программа обновления транспорта на западе страны продолжится: в ближайшее время аналогичные машины передадут подразделениям Нацгвардии в Актобе, Атырау и Уральске.


 
Еще более массовое переоснащение коснулось южного региона. Всего воинским частям РгК «Оңтүстік» было передано более 150 современных автомобилей в воинские части в городах Алматы, Туркестан и Тараз.

В Алматы было выделено 53 автомобиля, воинской части 5513 города Тараз досталась 21 единица автомобильной техники, а воинская часть 5574, базирующаяся в городе Туркестан, получила еще 5 машин для различных служебно-боевых и хозяйственных задач, включая перевозку личного состава, обеспечение горюче-смазочными материалами, подвоз воды и выполнение транспортно-хозяйственных функций.

Поступление новой автомобильной техники в войска правопорядка стало важным этапом повышения боевого потенциала войск, что позволит гвардейцам еще оперативнее выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.

#автомобиль #Нацгвардия

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка Казахстана …
В Вооруженных силах отмечают День специалиста инженерно-ави…
Сила армии не только в оружии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]