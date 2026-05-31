Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня

Движение в направлении Караганды будет организовано по объездному маршруту

На участке автомобильной дороги «Обход города Астана» временно ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Ограничения вводятся на отрезке с 8-го по 22-й километр. По информации национального оператора автодорог, движение на данном участке будет закрыто до 15 июня.

«На период проведения ремонтных работ проезд в направлении города Караганда будет осуществляться по объездному маршруту через направления Костанай, Кокшетау, Косшы и Караганда. На участке проведения работ установлены соответствующие дорожные знаки и информационные указатели», — сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В компании отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на месте проведения ремонта организована временная схема проезда. Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Автомобилистов также призвали соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и правила дорожного движения.