Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства сообщил о принятом решении присвоить Государственному академическому русскому драматическому театру имени М.Горького в Астане статус национального, передает Kazpravda.kz.

Театр имени Максима Горького является одним из старейших культурных учреждений страны. В этом году он отмечает 125-летие со дня основания. По словам представителей коллектива, решение Президента о присвоении театру национального статуса стало историческим событием и закономерным итогом многолетней работы.

«Решение нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о присвоении театру национального статуса - это большая честь и одновременно высокая ответственность для нас. Это высокая оценка многолетнего труда коллектива и его творческих поисков. От имени всего театра выражаем искреннюю благодарность Главе государства», - отметил директор театра Гани Каримов.

Театр активно популяризирует национальную культуру, представляя лучшие произведения казахской драматургии на русском языке. В его репертуаре представлены постановки «Чингисхан», «Хан Кене», «Томирис - царица саков», «Последнее покаяние», «Алия», «Сакен Сейфуллин» и другие спектакли.

Театр также достойно представляет культуру Казахстана на международной арене. Коллектив становился обладателем Гран-при фестиваля SAMGAU, успешно выступал на престижных фестивалях «Встречи в России» и «Золотой Витязь». Кроме того, театр принимал участие в международных проектах и гастрольных турах в Сербии, Китае, Испании и Венгрии. В 2023 году театр стал лауреатом национальной премии UMAI в номинации «Лучший драматический спектакль».

"Присвоение национального статуса позволит значительно расширить возможности творческого коллектива и укрепить международное сотрудничество. Это откроет новые перспективы для реализации совместных проектов с зарубежными режиссёрами, участия в международных фестивалях и гастрольных программах, а также привлечения известных деятелей искусства", - делится руководитель театра.

Напомним, ранее по поручению Президента 8 млрд тенге направили на строительство театра в Актобе. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

В целях реализации поручений Главы государства в прошлом году в стране построен 61 объект культуры и проведен ремонт более чем в 250 учреждениях.