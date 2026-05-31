Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане

С начала мая баранина прибавила в цене уже 4,7%

Цены на баранину в Казахстане за последнюю неделю мая продемонстрировали рекордный рост, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

С 20 по 26 мая стоимость продукта увеличилась на 2,5%, что стало максимальным недельным показателем с момента включения баранины в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК.

По данным статистиков, сведения о недельной динамике цен на баранину ведутся с января 2026 года. При этом нынешний недельный рост оказался сопоставим с удорожанием за весь апрель, когда цены на этот вид мяса выросли на те же 2,5%.

«В общей сложности с начала месяца баранина прибавила в стоимости 4,7%. Если существующая динамика сохранится, месячные темпы роста цен по завершении мая могут достигнуть максимума по крайней мере за 15 лет. Сильный рост цен на баранину по времени совпадает с относительной стабилизацией цен на говядину. Так, цены на говядину с костями за неделю увеличились на 0,2%, на говядину без костей — остались без изменений», — сообщили в Бюро национальной статистики АСПиР РК.

На фоне резкого подорожания баранины цены на говядину демонстрируют значительно более умеренную динамику. По итогам апреля говядина подорожала на 1,5%, тогда как в предыдущие три месяца заметных колебаний цен практически не наблюдалось.

Эксперты связывают замедление роста цен на говядину с введением экспортных ограничений и квот для производителей с начала 2026 года. В результате экспорт говядины в январе–марте сократился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,1 тыс. тонн.

В то же время аналогичные ограничения на экспорт баранины не распространялись. За первые три месяца текущего года объём её экспорта вырос на 59%, достигнув 7,7 тыс. тонн. Основным покупателем казахстанской баранины остаётся Узбекистан, на который приходится 99% экспортируемых объёмов.

В Бюро национальной статистики также отметили, что выраженной сезонности в изменении цен на баранину не наблюдается, что делает нынешний рост особенно заметным на фоне предыдущих лет.