Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам

Глава государства обратился к казахстанцам по случаю памятной даты 31 мая
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства подчеркнул, что память о людях, ставших жертвами политических репрессий в первой половине XX века, остается важной частью исторического наследия страны. По его словам, моральный долг нынешних поколений - помнить о трагических страницах прошлого и оставаться приверженными принципам законности и справедливости.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан известен в мире как страна, ориентированная на прогресс и развитие во всех сферах общественной жизни.Для достижения новых результатов необходимо укреплять единство и стабильность в обществе.
В завершение обращения Президент выразил уверенность в светлом будущем страны.