Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам

Президент

Глава государства обратился к казахстанцам по случаю памятной даты 31 мая

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что память о людях, ставших жертвами политических репрессий в первой половине XX века, остается важной частью исторического наследия страны. По его словам, моральный долг нынешних поколений - помнить о трагических страницах прошлого и оставаться приверженными принципам законности и справедливости.

"В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Данная обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами Справедливости, Законности, Патриотизма, Трудолюбия, Природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры, волонтерства", - отметил в своем обращении Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан известен в мире как страна, ориентированная на прогресс и развитие во всех сферах общественной жизни.Для достижения новых результатов необходимо укреплять единство и стабильность в обществе.

В завершение обращения Президент выразил уверенность в светлом будущем страны.

