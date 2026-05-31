LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров

Ежедневно в течение первых двух недель LRT перевозил от 65 до 75 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акимат города.

С момента запуска линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане услугами новой транспортной системы воспользовались один млн пассажиров. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

По его словам, высокие показатели свидетельствуют о востребованности городского рельсового транспорта среди жителей и гостей столицы.

«С момента запуска LRT за две недели пассажиропоток достиг 1 млн пассажиров. Ежедневный поток составляет порядка 65–75 тыс. человек. Данные показатели свидетельствует о востребованности нового вида городского рельсового транспорта среди жителей и гостей столицы. Выражаю благодарность всем пассажирам за активное использование LRT, доверие к новой транспортной системе и ответственное отношение к инфраструктуре», — отметил аким города.

Также он отметил, о начале работ по реализации второй очереди LRT в направлении Косшы, что позволит обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы.

Напомним, 16 мая произведен запуск линии LRT в Астане. Первым пассажиром легкорельсового транспорта стал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства ознакомился с работой новой транспортной системы, осмотрел инфраструктуру и отметил важность дальнейшего развития современного общественного транспорта в столице.