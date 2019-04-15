Общество
Генпрокурор доложил Нурсултану Назарбаеву о состоянии законности и правопорядка в Казахстане
Елбасы Нурсултан Назарбаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о проводимой работе по защите прав граждан в социально-экономической сфере.

Генеральный прокурор доложил Елбасы Н.Назарбаеву о результатах гуманизации уголовного законодательства страны и улучшении позиции Казахстана в мировом рейтинге тюремного населения.

Кроме того, в ходе встречи было уделено особое внимание проводимой работе Генеральной прокуратуры и Правительства по защите прав граждан в решении трудовых споров и разногласий. Так, по информации Г.Нурдаулетова, в прошлом году в результате совместных усилий была погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,4 млрд тенге.

Первый Президент Казахстана указал на важность обеспечения соответствующего контроля над процессом снижения проверок в сфере малого и среднего бизнеса.

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