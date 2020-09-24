Генсек ООН считает, что человечество провалило испытание пандемией

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Человечество не прошло испытание пандемией нового коронавируса, число жертв которой уже приближается к миллиону. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Tass.ru
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"Пандемия – это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, – сказал он. – Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля".
"Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", – считает генсек ООН.
"Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора", – подчеркнул Гутерриш.
"Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом", – заключил он.