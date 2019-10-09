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Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Глава государства отметил, что визит Сергея Лаврова в столицу Казахстана имеет большое значение для придания дополнительного импульса двусторонним отношениям. Президент также поделился впечатлениями от участия в Валдайском форуме в Сочи, который, по его мнению, прошел весьма успешно.

"Серьезных проблем между нашими странами не существуют, что вполне естественно для таких партнеров, как Казахстан и Россия. Мы являемся стратегическими партнерами, которые развивают и укрепляют союзнические отношения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сергей Лавров рассказал Главе государства о ходе реализации казахстанско-российских договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства России проинформировал об основных итогах переговоров министров иностранных дел двух стран.

"По нашим убеждениям, мы движемся интенсивно, темп набран хороший. Мы разделяем общее мнение о том, что заданный на высшем уровне темп развития наших отношений должен служить надежным ориентиром во всех направлениях нашего взаимодействия", – отметил российский дипломат.

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