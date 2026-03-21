Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Туркестан имеет для него особое значение как духовный и исторический центр тюркского мира, где формировались ключевые решения для будущего нации и продолжается укрепление единства и международного сотрудничества.

Глава государства выразил свое отношение к городу и отметил его важное историческое значение.

«Сегодня я прибыл в Туркестан – золотую колыбель нашего народа. Вы знаете, что я отношусь к этому городу с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве Главы государства. Туркестан – это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции. Великое наследие Ходжи Ахмеда Яссауи – духовное сокровище этого древнего города. Мавзолей выдающегося духовного наставника служит символом нерушимого единства тюркского мира. Здесь обрели вечный покой великие личности, чьи имена золотыми буквами вписаны в нашу летопись», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на судбоносных решениях, которые принимались в регионе.

«Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации.

Триста лет назад на земле Ордабасы прошел великий Курултай, оказавший исключительное влияние на историю страны. Тогда лучшие представители всех трех жузов объединились под единым знаменем. Благодаря этому наши доблестные предки одержали победу в Аныракайской битве и защитили народ от нависшей над ним угрозы.Эти традиции сплоченности и героизма никогда не прерывались. Мы продолжаем этот исторический путь, проводя важные мероприятия, объединяющие представителей всего нашего народа.

Как известно, второе заседание Национального курултая прошло именно в Туркестане. Здесь я впервые представил концепцию «Адал азамат», - отметил он.

Глава государства также подчеркнул важность предстоящего события в Туркестане - встречу на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств, которая пройдет в середине мая.

«В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита», - сказал он.

Напомним, глава государства находится с рабочей поездкой в Туркестанской области. Ранее он посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где почтил память великого мыслителя и духовного наставника Х.А. Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.