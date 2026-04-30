Касым-Жомарт Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом «Достык»

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы углубления межгосударственного сотрудничества и укрепления межпарламентских связей

Глава государства принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением на пост председателя парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

Глава государства подчеркнул, что Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии. Акцентировал внимание на реализации договоренностей, достигнутых по итогам его прошлогоднего официального визита в Токио, а также на значительных возможностях в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

– Мы придаем особое значение углублению расширенного стратегического партнерства с Токио. В прошлом году я посетил Японию с официальным визитом, итоги которого вывели казахско-японские отношения на новый уровень. В рамках визита мы с уважаемой г-жой Санаэ Такаичи подписали Cовместное заявление, охватывающее все направления двусторонних отношений. В ходе поездки было утверждено 17 важных межведомственных документов, касающихся сфер торговли, науки и образования, цифровизации, экологии и сельского хозяйства. Представители бизнес-сообществ двух государств подписали более 60 соглашений на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. В Токио мы успешно провели первый саммит Диалога «Центральная Азия – Япония». Эта масштабная встреча, безусловно, способствовала укреплению межрегиональных связей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что следующий саммит лидеров Центральной Азии и Японии пройдет в Астане в следующем году. По его словам, подготовка к этому мероприятию уже началась.

Собеседники также обсудили культурно-гуманитарные связи.

Касым-Жомарт Токаев отметил растущий в РК интерес к японской культуре и традиционным видам спорта, таким как сумо и дзюдо, упомянув успехи казахстанского сумоиста Ерсина Балтагула (Кимбозана Харуки).

Ясутоши Нишимура поблагодарил за возможность встречи и подтвердил готовность японского Парламента к расширению многопланового взаимодействия с Казахстаном.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом «Достық» І степени за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества, а также межпарламентских связей между Республикой Казахстан и Японией.