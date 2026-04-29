Токаев и Бабиш провели встречу в узком составе

Президент

Премьер Чехии находится в Казахстане с официальным визитом

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели встречу в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя Премьер-министра Андрея Бабиша, Глава государства подчеркнул, что в Казахстане его хорошо знают как политического деятеля, известного не только в Чешской Республике, но и во всей Европе.

– Между нашими странами уже давно сложились очень тесные и дружественные отношения. Успешно развиваются торговые связи. Народы двух стран искренне стремятся к сближению. Очень важно, что мы координируем усилия в рамках крупных международных организаций. Наши посольства активно работают как здесь, так и в Вашей столице. Пользуясь случаем, я также хотел бы выразить признательность за то, что с Вами прибыла представительная делегация чешских предпринимателей. Вчера в Астане успешно прошел бизнес-форум. Со своей стороны я буду всячески содействовать дальнейшему укреплению нашего многогранного сотрудничества, – сказал Президент.

Андрей Бабиш поблагодарил за теплый прием и высоко оценил достижения Казахстана в различных сферах.

– Для меня большая честь находиться в Вашей замечательной стране, которая является крайне важным государством в Центральной Азии. Поздравляю Вас с принятием новой Конституции.  Считаю, что Ваш опыт в этом вопросе был бы полезен и для нашей страны. Я всегда мечтал посетить Казахстан, так как после окончания университета в 1978 году работал в департаменте, который взаимодействовал с Шымкентом и Жамбылом (Таразом). Казахстан – это страна, имеющая огромное значение в энергетической сфере. Вы являетесь крупнейшим производителем урана. Заключение соглашения в данной сфере очень важно для нас, поскольку атомные электростанции сейчас приобретают особое значение. Я глубоко впечатлен достижениями Казахстана в области искусственного интеллекта. У наших стран много общего. Думаю, что правительства приложат все усилия, чтобы и дальше развивать наши отношения, – сказал Премьер-министр Чехии.

#переговоры #Токаев #премьер #Чехия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]