Глава Минцифры встретился с топ-менеджером SpaceX для обсуждения расширения Starlink в РК

На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink, передает Kazpravda.kz

Фото: Минцифры

Министр цифрового развития Багдат Мусин провел встречу с директором по глобальным связям и активации SpaceX Ребеккой Хантер.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом и развития цифровых проектов.

Одну из школ, подключенных к Starlink в селе Шубар, посетили представители SpaceX.

На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink, и после установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.