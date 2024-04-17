Глава Минцифры встретился с топ-менеджером SpaceX для обсуждения расширения Starlink в РК
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На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink, передает Kazpravda.kz
Министр цифрового развития Багдат Мусин провел встречу с директором по глобальным связям и активации SpaceX Ребеккой Хантер.
В ходе встречи обсуждались вопросы расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом и развития цифровых проектов.
Одну из школ, подключенных к Starlink в селе Шубар, посетили представители SpaceX.
На сегодняшний день 447 сельских школ обеспечены интернетом с применением технологии Starlink, и после установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.