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Глава Сената РК высказался о смене председателя партии AMANAT

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал прошедший съезд партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz

"Состоялся внеочередной съезд партии AMANAT, на котором принято решение о присоединении партии ADAL к нашей организации. Важное решение, которое открывает новые возможности перед обеими структурами.

На съезде Глава государства также озвучил свое решение покинуть пост Председателя партии. Этот шаг стал продолжением политических реформ и будет способствовать повышению реальной конкуренции между политическими партиями.

По предложению Президента страны делегаты съезда единогласно избрали Председателем нашей политической организации Спикера Мажилиса Ерлана Жакановича Кошанова.

Знаю Ерлана Жакановича на протяжении многих лет. Сильный и эффективный управленец, порядочный человек, имеет большой опыт работы в центральных государственных органах и регионе. Уверен, он будет успешно возглавлять нашу партию в столь ответственный период и сделает все необходимое для ее дальнейшей трансформации и обновления.

Желаю Ерлану Жакановичу успехов в этой ответственной деятельности!

В целом в новом Казахстане партия AMANAT должна играть ключевую роль в продвижении и реализации реформ и модернизационной повестки Главы государства. Служить опорой и движущей силой прогрессивных преобразований в стране.

Это миссия партии на данном историческом этапе. Она делает осмысленной и содержательной всю нашу предстоящую работу.

Как сказал сегодня Глава государства, "Новый Казахстан – это справедливый Казахстан". Поэтому еще одним ключевым элементом идеологической повестки партии должно стать обеспечение социальной справедливости.

В рамках этих и других направлений партия будет активно работать, способствуя экономическим и политическим реформам в стране и оставаясь главной опорой Главы нашего государства", – написал Маулен Ашимбаев в Facebook.

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