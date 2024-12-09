Главнокомандующий Национальной гвардией посетил воинскую часть в столице

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Заместитель Министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков посетил воинскую часть 6636, расположенную в городе Астана. Во время визита он ознакомился с личным составом части, их служебно-боевыми задачами, а также изучил инфраструктуру подразделения

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Во время визита заместителя Министра внутренних дел РК сопровождал командир воинской части 6636 Ерлан Буранбаев. Он продемонстрировал Главнокомандующему военную технику, средства специальной связи и виды вооружения. Затем были показаны жилые казармы роты материально-технического обеспечения, столовая, спортивный зал и баня. Кроме того, особое внимание было уделено дежурной части, штабу и музею воинской части.

Генерал-майор Ансаган Балтабеков также осмотрел автомобильный парк. Особый интерес он проявил к стационарной автозаправочной станции, боксу связи и складу вооружения.

Отметим, что данная воинская часть имеет богатую историю. Она была основана 20 января 1961 года как внутренний караульный отряд МВД Казахской ССР. Впоследствии подразделение трансформировалось в отдельный отряд внутренних и конвойных войск, а затем в конвойный батальон. Пройдя через многочисленные преобразования, в 2019 году воинская часть была реорганизована в полк, обеспечивающий выполнение новых служебно-боевых задач Главного командования Национальной гвардии.

 

#Астана #Нацгвардия

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