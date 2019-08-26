Культура
Главный герой фильма "Такси" зачитал стих Абая
Айдана Демесинова
Главный герой фильма "Такси" Сами Насери принял участие в стихотворной эстафете в честь 175-летия Абая, передает Kazpravda.kz.

Видео, где французский актер читает стихи казахского поэта, появилось в сети.

"Всем, привет! Меня зовут Сами Насери. Я - французский актер. Я получил челлендж (#Абай175 - прим. автора) от моего друга Мурагера", - сказал Насери и зачитал стих на французском языке.

После он передал эстафету известному казахстанскому боксеру Геннадию Головкину.


Напомним, ранее Президент Казахстана принял участие в стихотворной эстафете в честь 175-летия Абая и передал ее министру образования и науки, министру культуры и спорта и певцу Димашу Кудайбергену.

Инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о праздновании 175-летия поэта вызвала большую поддержку пользователей социальных сетей. Так, выпускница программы "Болашак" Шынар Шакенова запустила challenge. Она наизусть на камеру прочитала стихотворение великого казахского поэта.

Сhallenge поддержали известные блоггеры и вайнеры, а социальные сети наполнились публикациями с хэштегом #Abai175. Данная инициатива направлена на популяризацию наследия Абая в обществе, пропаганду его произведений среди современной молодежи.

Challenge охватил десятки тысяч человек, пользователи социальных сетей прочитали отрывки из произведений великого Абая и опубликовали посты в поддержку инициативы о проведении юбилея.

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