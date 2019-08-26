Главный герой фильма "Такси" зачитал стих Абая

Инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о праздновании 175-летия поэта вызвала большую поддержку пользователей социальных сетей. Так, выпускница программы "Болашак" Шынар Шакенова запустила challenge. Она наизусть на камеру прочитала стихотворение великого казахского поэта.
Сhallenge поддержали известные блоггеры и вайнеры, а социальные сети наполнились публикациями с хэштегом #Abai175. Данная инициатива направлена на популяризацию наследия Абая в обществе, пропаганду его произведений среди современной молодежи.
Challenge охватил десятки тысяч человек, пользователи социальных сетей прочитали отрывки из произведений великого Абая и опубликовали посты в поддержку инициативы о проведении юбилея.