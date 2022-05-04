Главный политический запрос

Юристы и политологи обсудили важные аспекты проведения инициированного Главой государства общенационального референдума.

В ходе очередного заседания экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» стороны высказались по организационным вопросам референдума, принципиальным позициям его бюллетеня и, самое главное, о значении для развития политической культуры и гражданского самосознания.

– Последний раз референдум проводился в 1995 году, за это время выросло новое поколение. Поэтому крайне важно обсудить как правовые, так и организационные вопросы этого важнейшего механизма применения демократии, – отметил, открывая дискуссию, директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов. – Еще три года назад Глава государства отметил, что самые важные воп­росы развития страны должны решаться с учетом мнения каждого казахстанца. Сегодня мы имеем наглядный пример – это проведение референдума.

Изменениям подлежит практически треть действующей Конституции, и гражданам нужно четко понимать, как это повлияет на жизнь каждого из нас. Ведь, по словам Еркина Тукумова, срезы общественного мнения показывают, что далеко не каждый осознает сегодня важность проводимых реформ и их значение для будущего страны.

– Необходимо объяснить казах­станцам, почему Глава государства избрал этот самый сложный, но в то же время самый демократичный путь обсуждения важнейших вопросов институционального развития, – отметил директор КИСИ.

По мнению профессора кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ермека Абдрасулова, при подготовке к референдуму предстоит решить важный вопрос: в какой форме будет представлен бюллетень – гражданам предложат проголосовать за все поправки разом или по каждому принципиальному пункту отдельно? И не возникнет ли в первом случае угрозы, что противники какого-то конкретного пункта заблокируют своим голосом весь пакет поправок, задается вопросом эксперт.

– Поэтому перед нами стоит важнейшая практическая задача – суть изменений, которые предлагается внести в Основной закон страны, необходимо предельно подробно доносить до избирателя. Ведь неспециалисту порой сложно разобраться в редакции тех или иных статей, понять их прикладную ценность. Например, что дает отдельному гражданину выбор в пользу мажоритарной избирательной системы. Сегодня же наиболее резонансные обсуждения в обществе возникают по поправкам, которые вовсе не являются принципиальными для дальнейшего развития политичес­кой системы страны, – считает Ермек Абдрасулов. – Тут нельзя терять время, потому что скоро будет назначена дата проведения референдума, и мы окажемся в жестком цейтноте. Уже сейчас необходимо приступать к разъяснительной работе, чтобы максимально сократить количество поводов для критики.

Политологи и юристы не всегда приходят к единому мнению не только по перечню вопросов в бюллетене предстоящего референдума, но и по необходимости тех или иных поправок в принципе.

– На различных диалоговых площадках политологи сегодня обсуждают юридические темы, но ведь нужно смотреть на эти вопросы с точки зрения правоприменительной практики и международного права, – считает директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов. – Первый раздел Конституции Казахстана полностью соответствует международным пактам о гражданских и политических правах. Поэтому не надо трогать эти статьи. Президент дал нам четкое направление совершенствования механизмов защиты гражданских прав, и по этим векторам необходимо действовать, оставив концепцию общих положений прав и свобод без изменений. В частности, речь идет о вопросе разделения компетенций ветвей власти.

Референдум – высший инст­румент волеизъявления народа. Нужно очень четко сформулировать принципиальные вопросы, касающиеся дальнейшего развития страны, и получить на них ответы от казахстанцев, считает Марат Башимов.

– Редакция этих поправок должна быть четкой, понятной и граж­данам, и специалистам правоприменительной практики, – убежден директор Экспертного института европейского права и прав человека.

По мнению советника спикера Сената РК Жанар Тулиндиновой, общенациональный референдум можно использовать и как инструмент­ «социальной терапии».

– Январские события показали, что есть некоторый вакуум легитимности, в том числе у действующих политических институтов. И сегодня благодаря проведению референдума можно предоставить казахстанцам прямое право голоса, сделать социальный срез, понять, чего действительно хотят граждане, – отметила она.

Заместитель директора Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Ролан Джангарашев считает, что срез общественного мнения по действительно принципиальным вопросам развития государства, которые выносятся на референдум, можно считать точкой отсчета формирования высокой политической культуры.

– Конституционные поправки имеют огромное значение и в час­ти повышения качества принимаемых законов, уводя нормо­творческий процесс от линейного принципа. Референдум – самый главный инструмент волеизъявления граждан в демократическом государстве, когда люди активно участвуют в принятии тех или иных важных для страны решений. Но это и накладывает солидарную ответственность, поэтому граждане должны понимать, чего они хотят, за что голосуют и зачем это делают, – отмечает эксперт в области права. – И я думаю, когда казахстанцы поймут важность этого референдума, не будет проблем ни с явкой на избирательные участки, ни с угрозой блокировки всего пакета реформ. Считаю, общество готово принимать решения самостоятельно.

Вопрос явки на избирательные участки действительно остается одним из самых актуальных. Эксперты не могут ответить на вопрос, насколько интересно казахстанцам участие в общенацио­нальном референдуме. Чтобы он считался состоявшимся, явка должна составить 50%, а это достаточно высокий показатель.

– Безусловно, принятие предлагаемых поправок в Конституцию – большая ответственность для граждан, – считает доцент, доктор PhD Высшей школы права, председатель Совета молодых ученых международного университета «Астана» Мадина Есиркепова. – Государство готово нас услышать, теперь дело за активными действиями казахстанцев. В помощь нам – широкая разъяснительная работа. Правильное толкование поправок в Конституцию позволит казахстанцам лучше ориентироваться в запущенных Президентом политических реформах.

Как отметил советник директора КИСИ при Президенте РК Аскар Нурша, за предыдущие более чем 20 лет действительно произошла определенная атрофия правовой культуры.

– Те, кто помнит 90-е, может сказать, что тон политических дискуссий был гораздо выше. Сейчас же вовлеченность граждан в этот процесс стала значительно ниже. Уровень политической активности сошел на нет, – отмечает он. – Поэтому проведение референдума можно считать началом нового этапа в формировании политической культуры общества.

Что же касается непосредственно поправок в Основной закон страны, то, как считает Аскар Нурша, измененная Конституция должна стать заделом на будущее, служить интересам социального прогресса.

– Социальные трансформации в обществе происходят намного быстрее политических реформ, и мы должны понять эти запросы общества, – отмечает эксперт.

Дискуссия между политологами и юристами завершилась в философско-историческом ключе. Такой тон задал диалогу главный научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК Жапсарбай Куанышев.

– Я хочу отметить такой важный аспект, как преемственность, – сказал ученый. – Вносимые поправки не говорят о том, что нужно переписывать Основной закон страны. Необходимо понимать, что мы живем по Конституции и история делается по Конституции. И тут не должно быть никаких интерпретаций и манипуляций. Приверженность этим историческим традициям и дает основу для воспитания высокого общественного самосознания.