Глава Центризбиркома побывал в Жарминском и Бескарагайском районах области Абай, в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, где ознакомился с деятельностью территориальных избирательных комиссий, провел семинары-совещания с председателями районных, городских и областных избиркомов, их заместителями и секретарями, осуществляющими деятельность на профессиональной основе, а также встретился с молодыми сельскими избирателями.

Семинары-совещания начались с тестирования членов местных избиркомов на знание законодательства о выборах и о референдуме. По результатам Нурлан Абдиров поручил председателям областных комиссий проводить более углубленное обучение членов избиркомов всех уровней, особенно по воп­росам информационного сопровождения и назначения электоральных кампаний, выдвижения и регистрации кандидатов в акимы и депутаты маслихатов, прав и обязанностей доверенных лиц кандидатов и политических партий, наблюдателей, предвыборной агитации, подсчета голосов и подведения итогов выборов и референдумов.

В ходе совещаний председатель ЦИК отметил масштабные изменения в избирательной сис­теме в рамках конституционной реформы 2022 года, а также подробно разъяснил вопросы, связанные с избранием районных акимов с 2025 года и довыборами депутатов маслихатов осенью текущего года. Кроме того, Нурлан Абдиров остановился на вопросах системного и своевременного информирования избирателей об электоральных кампаниях, в том числе посредством персональных пригласительных билетов. Он также подчеркнул важность партийного нейтралитета членов избирательных комиссий, их профессионализации.

В ходе совещаний были обсуждены вопросы материально-технического оснащения ТИКов, обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью, зарубежного опыта в электоральной сфере, разъяс­нены изменения и дополнения в Конституционный закон «О республиканском референдуме». Нурлан Абдиров акцентировал внимание участников совещаний на стратегических перспективах дальнейшего развития Центральной избирательной комиссии и ее приоритетах. «Наш главный приоритет – доверие избирателей», – отметил он.

На встречах с молодыми избирателями районов глава ЦИК рассказал об особенностях избирательной системы Казахстана, актуальных трендах и международном опыте в избирательной сфере, международном наблюдении ЦИК РК за выборами и референдумами в других странах. Молодые люди приняли активное участие в беседе.

Было проведено и традиционное онлайн-анкетирование по актуальным вопросам электоральной сферы. Как показали результаты опроса, 86,1% молодых людей считают, что кандидат в Президенты должен обязательно иметь стаж работы на государственной службе или на выборных государственных должностях. 82,1% опрошенных считают необходимым устанавливать требования к состоянию здоровья для кандидата в Президенты. 54,8% респондентов выразили мнение, что не имеют права голосовать граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, еще 65,7% полагают, что избирательное право должны утрачивать граждане, признанные судом недееспособными. Большинство респондентов – 63,6% – считают, что нужно ввес­ти запрет на фотографирование (селфи) с заполненным бюллетенем на избирательных участках. 44,2% не стали бы голосовать по Интернету из-за недоверия к техническим средствам электронной системы. 67,2% респондентов наз­вали традиционный бюллетень наиболее надежным способом голосования.

По итогам встречи с молодыми сельскими избирателями экземпляры Комментария к Конституционному закону «О выборах в РК», монографии «Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан – 30 лет. Трансформация избирательной системы Респуб­лики Казахстан», второго тома Информационного сборника о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 год, были вручены всем активным участникам дискуссий, а также переданы библиотекам облас­тей и крупных региональных вузов.