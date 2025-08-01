Миссия – развивать спорт

Ровно 15 лет назад не стало Кадыркена Сатыбалдиновича Кожанова – аксакала отечественной вольной борьбы, одного из основоположников этого вида спорта в Акмолинской области. Его имя было неразрывно связано с историей становления и развития вольной борьбы в Казахстане и прежде всего – в столице нашей страны. И теперь, по мнению соратников, учеников, а также всех знавших его людей, было бы справедливо увековечить имя Кадыркена Кожанова в списке выдающихся личностей нашей страны.

Родился Кадыркен Кожанов в 1936 году. Свое спортивное становление начал в возрасте 16 лет в Павлодарской спортивной школе. С юных лет проявлял незаурядную целеустремленность и волю к победе. Позднее учился в Алма-Ате в Казахском государственном институте физической культуры (КазИФК), где не только совершенствовался как спортсмен, но и встретил свою будущую суп­ругу – волейболистку Алтын Калкеновну.

Кадыркен Сатыбалдинович вошел в состав национальной сборной Казахской ССР, стал серебряным призером чемпионата СССР по вольной борьбе, четырежды становился чемпионом республики в весовой категории до 55 кг. Он был признан почетным мастером спорта СССР – это звание присваивалось за особые заслуги в развитии спорта.

Переломным моментом в его жизни стал 1960 год. Тогда после показательных выступлений в Целинограде (нынешняя Астана) местное руководство предложило перспективному борцу остаться и развивать вольную борьбу в регионе. В то время этот вид спорта здесь еще только зарождался.

Вот как вспоминает это событие его ученик Николай Шамшудинович Альмурзиев, которому, кстати, Кадыркен Сатыбалдинович со временем передал фактически по наследству пост главного тренера Астаны по вольной борьбе.

– Кадыркен Кожанов тогда учился в Алма-Ате в КазИФК. Этот институт в советское время делал специализированные агитационные пробеги. Создавался небольшой спецпоезд, в котором по стране отправлялись борцы, боксеры, штангисты и представители других видов спорта. Они-то и пропагандировали среди населения здоровый образ жизни и спорт. И вот одно из показательных выступ­лений проходило зимой в Целинограде, в местном строительном техникуме, где директором был прославленный ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы трех степеней (что приравнивалось к званию Героя Советского Союза) Альмукан Сембинов. Альмукану Оспановичу понравился энергичный и хорошо сложенный парень. Узнав, что Кожанов заканчивает учебу весной, тут же пригласил его в техникум старшим преподавателем физической культуры.

Кадыркен Сатыбалдинович очень серьезно обдумал это предложение, посоветовался с женой и принял решение о переезде. Конечно же, ему было нелегко: маленький ребенок, новая обстановка, но он все выдержал, навсегда обустроившись в этом городе и пустив прочные корни.

Что касается тренировочного процесса, то результаты воспитанников не заставили себя ждать – появились первые призеры республиканских­ соревнований. Это была долгая и плодотвор­ная тренерская карьера. С 1962 по 2005 год Кадыркен Кожанов занимал пост главного тренера Целинограда⁄Астаны по вольной борьбе. Его работа принесла плоды: он воспитал двух чемпионов СССР – Виталия Ковалева и Александра Гинкеля, более 40 мастеров спорта СССР, около 30 чемпионов Казахстана. Большинство из них он вел с юных лет до национального уровня.

Многие даже представить себе не могут, насколько трудны были эти достижения при Советском Союзе, где чемпионаты страны в любом виде борьбы проходили намного сложнее, чем даже мировые первенства.

Наставник

с большой буквы

Кадыркен Сатыбалдинович был не просто тренером. Он стал настоящим наставником для целой плеяды спортсменов и тренеров, внес значительный вклад в популяризацию и системное развитие вольной борьбы в стране. Даже будучи на пенсии, он продолжал активно работать в клубе «Астана батыры», где делился опытом с молодыми тренерами, помогал советами, поддерживал учеников.

«Если выгонять не будут, буду тренировать столько, сколько смогу, – говорил он, улыбаясь. – Только на тренировках я чувствую себя нужным, чувствую вкус к жизни».

Он верил, что один из его учеников обязательно станет олимпийским чемпионом. Эта вера оставалась с ним до конца дней.

Благодарную память о нем, конечно же, несут и его ученики. Например, мастера спорта СССР по вольной борьбе Ахат Мухаджан и Ермек Жумагулов вспоминают о том, как учитель прививал им дисциплину, как серьезно у него был поставлен тренировочный процесс, который впоследствии дал результаты и на республиканском, и на всесоюзном уровнях. Он с любовью и терпением относился к своим ученикам, при этом оставаясь весьма требовательным к занятиям. Именно борьба дала большинству из них весомую путевку в большую жизнь.

Кстати, даже в возрасте 70 лет, вспоминают спортсмены, Кожанов все еще выходил на тренировки, был полон энергии и желания видеть своих воспитанников и уже их учеников на пьедесталах международных соревнований. Заветной мечтой было и то, чтобы один из продолжателей его спортивного наследия когда-нибудь завоевал олимпийскую награду.

Трудно переоценить вклад Кадыркена­ Кожанова в развитие спорта в Казахстане. Его уважали спортсмены, тренеры, функционеры и просто любящие спорт люди. Он был удостоен званий «Почетный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер Казахской ССР», «Почетный деятель физической культуры Республики Казахстан». Он стал символом преданности спорту, трудолюбия и мужества. Его вклад помог создать в нашей стране одну из сильнейших школ борьбы на постсоветском пространстве.

Кадыркен Сатыбалдинович ушел из жизни в возрасте 73 лет. Это стало большой утратой не только для его родных и близких, но и для всего спортивного сообщества страны. Однако его дело продолжается. Ученики работают тренерами, воспитанники выходят на ковер, его имя – в истории казахстанского спорта. Именно они сегодня предлагают увековечить его память. Он действительно заслужил, чтобы одно из столичных спортивных заведений или улица носили его имя. Кадыркен Кожанов навсегда останется в памяти как основатель столичной школы вольной борьбы, наставник поколений и человек с неугасимым сердцем палуана.