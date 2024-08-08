Главы государств ЦА и Азербайджана посетили гала-концерт «Вечер дружбы»

В рамках концертной программы были исполнены песни и танцы народов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Мероприятие было организовано в честь почетных гостей, прибывших в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» гости вечера ознакомились с выставкой «Эхо творчества», на котором были представлены работы известных казахстанских художников и мастеров изобразительного искусства стран Центральной Азии.

Также вниманию зрителей была представлена композиция «Дивертисмент дружбы» в сопровождении ансамбля национальных музыкальных инструментов.