Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира

Глава государства поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Выход на первую строчку рейтинга WТА – это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании, – говорится в поздравлении.