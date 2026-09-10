Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира

Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал US Open, обыграв китаянку Чжэн Циньвэнь – 3:6, 6:1, 6:4. Этого результата Рыбакиной хватило, чтобы гарантировать себе первое место в мировом рейтинге – результаты соперниц уже ничего не изменят
Глава государства поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Выход на первую строчку рейтинга WТА – это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании, – говорится в поздравлении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Елене Рыбакиной сохранять чемпионский настрой и уверенно идти к новым свершениям.
Официально первой ракеткой мира она станет после завершения US Open. В полуфинале Рыбакина сыграет с Миррой Андреевой (РФ) или Коко Гауфф (США).