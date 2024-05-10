Главы МИД Азербайджана и Армении поблагодарили Казахстан за площадку для переговоров

Международное сотрудничество, Политика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В МИД РК рассказали о двусторонних переговорах министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД РК

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Дом дружбы в Алматы для проведения двусторонних переговоров. Гостей встречал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.

Далее министры проследовали в Круглый зал для церемонии приветствия. Именно в этом зале в 1991 году была подписана Алма-Атинская декларация, которая закрепила основы независимого развития стран СНГ и утвердила принципы определения межгосударственных границ, отметили в министерстве.

Мурат Нуртлеу заявил, что Азербайджан и Армения являются для Казахстана не только близкими странами, но и важными стратегическими партнёрами. Пожелал сторонам плодотворной работы и доверительного диалога.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в своих выступлениях поблагодарили казахстанскую сторону за предоставление площадки для переговоров и высокий уровень организации мероприятия.

После церемонии приветствия азербайджанская и армянская делегации перешли в соседний зал для начала переговоров в двустороннем формате.

#переговоры #МИД #Азербайджан #Армения #площадка

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