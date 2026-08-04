Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы

Фото: МЧС

В Алматы торжественно открыли здание будущего казахстанско-китайского совместного центра исследований землетрясений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пре пресс-служба МЧС

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, Генеральный консул КНР в Алматы Су Фанцю, представители Института геофизики Администрации по землетрясениям КНР, государственных органов, научного сообщества и приглашенные гости.

Открытие здания стало важным этапом в развитии казахстанско-китайского сотрудничества в сфере сейсмической безопасности. Казахстанской стороной создана необходимая инфраструктура для функционирования будущего совместного Центра.

В целях последовательного развития двустороннего научного взаимодействия до заключения межправительственного соглашения о создании Казахстанско-Китайского совместного центра исследований землетрясений в структуре Национального научного центра сейсмологии создан Центр исследований землетрясений, включающий три специализированные лаборатории.

Функциональное назначение этих лабораторий соответствует планируемой модели будущего совместного Центра, что позволит уже на текущем этапе начинать совместные научные исследования. Для этих целей научными организациями Казахстана и Китая был подписан меморандум о взаимопонимании между ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» министерства и Института геофизики Администрации по землетрясениям КНР о научно-техническом сотрудничестве в области геофизики и сейсмологии.

Реализация совместного проекта станет новым этапом научного взаимодействия Казахстана и Китая. Ожидается, что результаты исследований внесут значительный вклад в развитие современных методов мониторинга и прогнозирования сейсмической активности, а также в повышение уровня сейсмической безопасности двух стран.