Ряд документов приняли на Евразийском межправсовете

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ате состоялась коллективная встреча Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с главами делегаций стран-участниц ЕМПС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов передал Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что доверительный политический диалог между лидерами двух стран способствует дальнейшему развитию союзнических отношений, основанных на доверии и взаимопонимании. За последние 5 лет казахско-кыргызский товарооборот увеличился в 2 раза, составив $2,2 млрд. На уровне правительств ведется работа по наращиванию объемов торговли.

На заседании заслушали доклады Евразийской экономической комиссии по вопросам повестки дня, включая цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок и транспортных коридоров, электронную торговлю, сотрудничество в климатической сфере и др.

Премьер-министр РК подчеркнул, что под руководством Главы государства последовательно реализуется курс на развитие Справедливого и Прогрессивного Казахстана, основанного на открытости и конструктивном партнерстве со всеми странами. Новая Конституция страны предусматривает масштабные институциональные реформы, которые в том числе создают благоприятные условия для укрепления доверия инвесторов, модернизации экономики и расширения международного взаимодействия.

Олжас Бектенов отметил, что в условиях внешних вызовов укрепление экономического сотрудничества приобретает ключевое значение. В 2025 году товарооборот внутри ЕАЭС составил $95 млрд. В текущем году прогнозируется его рост на 7,3%, до $102 млрд.

Среди приоритетных направлений работы ЕМПС – развитие цифровых механизмов торговли, внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках функционирования интегрированной информационной системы ЕАЭС, совершенствование механизмов доступа пищевой продукции в государства-члены.

В сфере пищевой промышленности отмечен рост экспортного потенциала Казахстана. По итогам 2025 года объем поставок продукции животного и растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров составил порядка $7 млрд. За январь-май текущего года данный показатель достиг $3,6 млрд. Вместе с тем, учитывая обращения представителей бизнеса о наличии препятствий, возникающих при поставках мяса птицы и молочной продукции на рынки стран партнеров, казахстанской стороной подчеркнута целесообразность осуществления на системной основе комплексного мониторинга условий доступа пищевой продукции в государства-члены на предмет их соответствия обязательствам в рамках ЕАЭС. Последовательный и объективный подход к урегулированию возникающих ситуаций и своевременное принятие мер по снятию препятствий даст серьезный импульс развитию взаимной торговли.

Кроме того, обозначена важность цифровизации в достижении целей устойчивого развития национальных экономик. В мае текущего года в Астане главы государств-членов подписали Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, направленное на укрепление сотрудничества и обмен лучшими практиками в данной сфере. В Казахстане цифровая трансформация определена в качестве одного из стратегических приоритетов развития страны.

«2026 год официально объявлен Президентом Казахстана Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В числе наиболее значимых направлений общенациональной стратегии Digital Qazaqstan является создание “Долины ЦОДов” в городе Экибастуз. Проект позволит сформировать цифровую инфраструктуру международного уровня и укрепить позиции Казахстана в качестве одного из цифровых хабов Евразии. Запуск первых 125 МВт вычислительных мощностей намечен на июнь следующего года. Приглашаем все заинтересованные стороны, в том числе представителей деловых кругов и технологические компании, к активному участию в реализации данной инициативы», — подчеркнул Олжас Бектенов и добавил, что Казахстан открыт к обмену опытом и развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта.

В ходе заседания также выступили премьер-министры Республики Армения, Республики Беларусь, Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики, Председатель Правительства Российской Федерации, от государств-наблюдателей при ЕАЭС – Премьер-министр Республики Узбекистан, представители Исламской Республики Иран и Республики Куба, а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

По итогам заседания ЕМПС подписано шесть документов. В их числе - Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, реализация которого будет способствовать активному развитию электронной коммерции, расширению возможностей для бизнеса и формированию более благоприятных условий доступа участников к рынкам партнеров. Кроме того, принято соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах-членах Союза, а также ряд распоряжений по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 1-2 октября в городе Минске (Беларусь).