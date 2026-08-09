Главы МИД Казахстана и Греции обсудили ситуацию вокруг КТК

Стороны подчеркнули важность свободной и безопасной морской навигации для стабильной работы нефтепровода

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Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с главой МИД Греции Георгиосом Герапетритисом. Одной из основных тем стала ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, передает Kazpravda.kz.

Стороны обсудили энергетическое сотрудничество и устойчивость международных маршрутов транспортировки углеводородов. Особое внимание было уделено КТК, по которому значительные объемы казахстанской нефти поставляются на европейские рынки.

«Стороны сошлись во мнении, что стабильность функционирования КТК напрямую зависит от соблюдения принципов свободной и безопасной морской навигации, а любые попытки дестабилизировать работу маршрута недопустимы», - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В ходе разговора министры также рассмотрели возможности укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и другие перспективные направления сотрудничества Казахстана и Греции.

По итогам беседы Ермек Кошербаев и Георгиос Герапетритис договорились поддерживать регулярный политический диалог и продолжить контакты на высоком уровне.