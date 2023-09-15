Глобальный диалог на актуальную тему Политика 15 сентября 2023 г. 6:00 11 Ануар Калмыков В столице Венгрии проходит V Будапештский демографический саммит на тему «Семья: ключ к безопасности». фото Министерства культуры и информации РК В саммите принимают участие представители 60 стран. В том числе среди участников – Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вице-Президент Танзании Филип Исдор Мпанго, а также члены правительств, религиозные деятели, представители СМИ и лидеры общественного мнения. По приглашению венгерской стороны в работе саммита принимает участие министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Аида Балаева. Она выступит на интерактивной сессии по вопросам семейной политики, участниками которой будут также министры из Венгрии, Катара, Турции, Сербии, Марокко, Словении, Туниса и Эквадора. Саммит проходит 14–15 сентября. В течение двух дней участники поделятся мнениями о том, как создать безопасное и предсказуемое будущее для семей и будущих поколений. Будапештский демографический саммит проводится один раз в два года при поддержке Президента Венгрии Каталин Новак с участием Премьер-министра страны Виктора Орбана. Мероприятие выступает площадкой, на которой политики, эксперты, религиозные деятели, представители бизнеса, науки и СМИ разных стран мира обсуждают проблемы демографии и ключевые вопросы, влияющие на развитие института семьи. #политика #Венгрия #саммит