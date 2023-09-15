Глобальный диалог на актуальную тему

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Политика
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Ануар Калмыков

В столице Венгрии проходит V Будапештский демографический саммит на тему «Семья: ключ к безопасности».

фото Министерства культуры и информации РК

В саммите принимают участие представители 60 стран. В том числе среди участников – Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, вице-Президент Танзании Филип Исдор Мпанго, а также члены правительств, религиозные деятели, представители СМИ и лидеры общественного мнения.

По приглашению венгерской стороны в работе саммита принимает участие министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Рес­публики Казахстан Аида Балае­ва. Она выступит на интерактивной сессии по вопросам семейной политики, участниками которой будут также министры из Венгрии, Катара, Турции, Сербии, Марокко, Словении, Туниса и Эквадора.

Саммит проходит 14–15 сентяб­ря. В течение двух дней участники поделятся мнениями о том, как создать безопасное и предсказуемое будущее для семей и будущих поколений.

Будапештский демографический саммит проводится один раз в два года при поддержке Президента Венгрии Каталин Новак с участием Премьер-министра страны Виктора Орбана.

Мероприятие выступает площадкой, на которой политики, эксперты, религиозные деятели, представители бизнеса, науки и СМИ разных стран мира обсуж­дают проблемы демографии и ключевые вопросы, влияющие на развитие института семьи.

#политика #Венгрия #саммит

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