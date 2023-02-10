Город с шахтерской душой

Уголь, шахты и боксер Геннадий Головкин – вот в первую очередь с чем и кем ассоциируется у казахстанцев Караганда. Но у города, которому 10 февраля исполнилось 89 лет, незаурядная история. Ее в этот праздник горожанам рассказывают хранители культурного нас­ледия. К примеру, Областной музей изобразительного искусства выставил картины с достопримечательнос­тями Караганды, которые отражают красоту города. А краеведческий музей устроил выставку, где представил экспонаты с горняцкой тематикой, раскрывающие шахтерскую душу Караганды.

Как нельзя лучше она прочувствована в монументе «Шахтерская слава», который считается визитной карточкой города. Его в 1974 году установили на входе в центральный парк культуры и отдыха. В бронзе отлиты фигуры двух мускулистых горняков, которые держат над головами огромный кусок угля. Скульптор Анатолий Билык придумал этот образ после того, как спустился в лаву, увидел работу крепильщиков и сказал: «Мне показалось, что на меня вся земля валится».

А вот неформальным символом города можно назвать памятник крылатой фразе: «Где-где? В Караганде!». Он появился в городе 12 лет назад. Скульп­тура состоит из трех фигур: мужика с чемоданом, который как бы спрашивает: «Где?», его товарища с разведенными руками, безмолвно отвечающего: «В Караганде!» и исполинского сурка, прислонившегося к дорожному указателю. Зверек здесь появился не случайно. Во-первых, он был изображен на первом гербе Караганды. А во-вторых, именно из сурчиных нор полтора века назад степняки доставали горючий камень, тепло которого согревало их лютыми зимами.

Памятника этому самому горючему камню в Караганде нет. Зато есть скульптура мальчика-чабана по имени Аппак, которому приписывают славу первооткрывателя залежей угля. Она украшает вход на территорию областного краеведческого музея. Считается, что именно пастушок в начале XIX века нашел в степи, в сурчиной норе черный камень и бросил его в огонь. Пламя разгорелось сильнее и давало тепло дольше обычного. Сейчас краеведы отходят от этой версии. Но на памятник юному Аппаку никто не покушается. Он был и остается изюминкой Караганды.

А еще горняцкий город много десятилетий украшал лозунг: «Уголь – настоящий хлеб промышленности». Эти слова огромными буквами были выложены на насыпи угольного карьера, которая возвышается над дорогой на въезде в центр города. Надпись просуществовала до начала 2000-х годов. А потом ее демонтировали и заменили новой, но далекой от горняцкой тематики: «Караганда – экономическая и политическая опора страны».

Еще одна достопримечательность, без которой нельзя представить современную Караганду – это Дворец культуры горняков. Его начали строить в 1940 году, а открыли только спустя 12 лет. Великая Отечественная война отодвинула сроки сдачи объекта. Здание ДК украшают белые колонны, которые венчают шесть скульптур: шахтера, строителя, пас­туха с ягненком, колхозницы со снопом, акына с домброй и воина. Дворцу уже 70 лет, но он все еще вдохновляет художников и восхищает гостей города.

…На одном из совещаний аким области сказал, что Караганда перестала быть шахтерской столицей. Экономика города давно не зависит от горнодобывающей индустрии. Почти все шахты закрылись. Но осталась горняцкая душа. А значит, люди будут ее чувствовать – и особенно в День города.