Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»

«Симпсоны» представят пародии на поп-культуру

Disney+ объявил даты премьеры и раскрыл содержание трех спецвыпусков к легендарному сериалу "Симпсоны", которые будут представлять собой злободневные пародии на поп-культуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Первым 17 июня 2026 года выходит состоящий из двух частей эпизод под названием "Extreme Makeover: Homer Edition" (что можно перевести как "Экстремальное преображение: Гомеровский выпуск"). Сюжет разворачивается вокруг неудачного романтического вечера Гомера и Мардж: жена узнает, что муж оставил детей без присмотра, установив лишь видеокамеру на дверном звонке. Недовольная и "надравшаяся" Мардж фантазирует об альтернативных версиях Гомера. В эпизоде в качестве приглашенных звезд приняли участие Бетти Гилпин, певица и музыкант Laufey, а также дуэт Tegan and Sara.

3 июля зрителей ждет эпизод "Simpsley" - нуарная пародия с отсылками к классическим детективам. По сюжету обедневшая аферистка Мардж Бувье отправляется в Италию, чтобы убедить богатого, но скучного Сеймора Скиннера вернуться домой. Однако ее планы рушатся из-за назойливого и недалекого халявщика Гомера Симпсли - вечного гостя в доме Скиннера.

Премьера третьего эпизода "Yellow Mirror" ("Желтое зеркало") состоится 26 августа. Как нетрудно догадаться из названия, это прямая пародия на культовую антиутопию "Черное зеркало". Гомер столкнется с душераздирающей правдой о своей реальности после поломки лампы, а волшебный планшет с ИИ подружится с Мэгги и возьмет ее под контроль. Симпсоны постараются найти свет в этом мраке и абсурде.

