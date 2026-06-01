Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план

По итогам января–мая 2026 года доходы государственного бюджета исполнены с превышением плана. В бюджет поступило свыше 11,4 трлн тенге, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о сохраняющейся положительной динамикеэкономической активности и росте бюджетных поступлений. Об этом заявили в Министерстве финансов, сообщает Kazpravda.kz

Доходы республиканского бюджета исполнены на 100,9%. При плане 7,34 трлн тенге фактические поступления составили 7,41 трлн тенге, что выше плана на 66,7 млрд тенге. Темп роста доходов республиканского бюджета к прошлому году на 25,1%, или на 1,48 трлн тенге.

Доходы местных бюджетов составили 4,05 трлн тенге. По сравнению с январем–маем 2025 года поступления в местные бюджеты увеличились на 95,1 млрд тенге, или на 2,4%.

В структуре доходов республиканского бюджета (без трансфертов) 97,7% приходится на налоговые поступления, по которым план исполнен на 100,5% увеличение более чем на 30,6%. Существенный рост обеспечен за счет налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога, налога на добычу полезных ископаемых и экспортной таможенной пошлины на сырую нефть. Ключевыми факторами роста доходов стали благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках сырья, рост экономики,деловой активности и налоговая реформа.

Государственный бюджет сохраняет статус бюджета развития. Особое внимание уделено реализации инфраструктурных проектов, которые создают основу для долгосрочного экономического роста и повышения качества жизни граждан.

В числе ключевых направлений развития страны - строительство и реконструкция автомобильных дорог, модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистических коридоров, а также реализация проектов в сфере энергетики, водоснабжения и цифровизации. Предполагается, что такой подход позволит повысить связанность регионов, улучшить доступ населения к качественным услугам, создать новые рабочие места и привлечь дополнительные частные инвестиции.

В целом результаты пяти месяцев подтверждают устойчивость доходной базы бюджета, положительной динамики поступлений

в условиях роста экономической активности и сохранения статуса бюджета развития, заключили в Минфине.