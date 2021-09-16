Горячую линию для обращений граждан запустило Минобразования Казахстана

Общество
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Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК запускает телефоны горячей линии для обращений граждан, передает Kazpravda.kz.  

"Поскольку в сентябре начался новый учебный год для 3,6 миллиона школьников, около 400 тысяч педагогов, около 600 тысяч студентов и более 35 тысяч преподавателей страны, вопросы, связанные со сферой образования, являются одними из самых актуальных. Телефоны горячей линии будут работать для того, чтобы казахстанцы могли сообщать сотрудникам Комитета и территориальных департаментов о различных проблемах. Это могут быть вопросы привлечения учителей к несвойственным функциям, проблемы, связанные со школьными туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, другими элементами систем обеспечения безопасности, общежитиями и так далее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также родители, учителя и просто неравнодушные люди смогут направлять фото- и видеоматериалы о несоответствии систем безопасности, школьных туалетов, условий в общежитиях принятым требованиям посредством мобильного приложения WhatsApp на мобильный номер 8-705-206-59-32.

Вопросы, касающиеся школ, будут переданы в местные исполнительные органы, поскольку законодательно функции финансирования, вопросы строительства, ремонтных работ, создания необходимых условий, в том числе и санитарных, находятся в ведении акиматов. Вместе с тем все эти обращения будут находиться на контроле Комитета и его территориальных департаментов до момента окончательного устранения проблем.

"В настоящее время большинство людей пользуются смартфонами с функциями фото- и видеофиксации. Небезразличные граждане, которые ратуют за комфортные и безопасные условия обучения детей, в том числе и в вопросах элементарных удобств и систем безопасности, уже публикуют фото- и видеоматериалы, сообщая нам о различных нарушениях. Мы берем на контроль обращения граждан и благодарим за активность в вопросах обеспечения безопасности детей. Если такому примеру последуют и другие, сообщая нам о фактах несоответствий, мы будем направлять их в акиматы, в ведении которых находится решение, например, проблем с видеокамерами или санитарными узлами в школах, и сами контролировать вплоть до полного решения вопроса",
– сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

Напомним, что с начала этого учебного года в КОКСОН МОН РК поступило около 70 обращений от граждан. После рассмотрения по всем обращениям были приняты необходимые меры.

Ранее Министерством образования и науки РК были направлены письма в акиматы ряда регионов для принятия мер в отношении лиц, не исполнивших поручения, касающиеся школ. Речь идет о решении проблем, связанных с туалетами, обеспечением камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками и другими элементами систем безопасности.

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