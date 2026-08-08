Макет Тайказана передали в дар из Туркестана в Баянаул

Фото: акимат Туркестанской области

Из Туркестана в Баянаульский район Павлодарской области передан в дар макет священного Тайказана, олицетворяющего духовное наследие казахского народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Как уточняется, эта инициатива стала продолжением благородных мероприятий, направленных на укрепление межрегионального сотрудничества и пропаганду национальных ценностей.

Тайказан познакомит жителей и гостей Баянаула с богатым историко-культурным наследием Туркестана и еще больше укрепит дружбу и духовные связи между двумя регионами. Подарок, ставший символом единства страны и межрегионального сотрудничества, установлен перед Домом культуры в Баянауле.

Макет выполнен в точном соответствии с размерами оригинала священного Тайказана, хранящегося в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестане. Его высота составляет 158,3 сантиметра, диаметр горловины - 243,4 сантиметра. Вес Тайказана равен двум тоннам, а вместимость - 3000 литров.

Отметим, ранее в целях поддержки общенациональной экологической акции Главы государства «Таза Қазақстан» из Баянаульского региона Павлодарской области в Туркестан было доставлено 50 саженцев сосны, которые высадили в парке «Заң мен тәртіп» в областном центре.

Подобные содержательные инициативы поднимают сотрудничество между регионами на новый уровень, служат пропаганде национального наследия, формированию культуры охраны природы и укреплению единства страны.