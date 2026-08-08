Названы имена победителей

Как сообщает Министерство культуры и информации, конкурсная комиссия определила 30 молодых казахстанцев, чьи проекты набрали наивысший балл. Каждый обладатель гранта получит государственную поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своего проекта.

Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» был учрежден по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году в целях поддержки талантливой молодежи.

В 2026 году на конкурс поступило более 2 200 заявок, из которых к рассмотрению были допущены 1 745, в том числе 663 по направлению «Бизнес», 383 – «Информационные технологии», 218 – «Наука», 174 – «Культура», 158 – «Медиа» и 149 – «Волонтерство».

Торжественная церемония награждения победителей нынешнего года пройдет в Астане в рамках празднования Международного дня молодежи.

За весь период проведения конкурса обладателями грантов стали 153 молодых казахстанца. В 2021 году было присуж­дено 30 грантов, в 2022-м – 33. С 2023-го присуж­далось по 30 грантов ежегодно.