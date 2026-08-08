Названы имена победителей Общество 8 августа 2026 г. 1:30 Асель Катранова Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары – 2026». фото с сайта gov.kz Как сообщает Министерство культуры и информации, конкурсная комиссия определила 30 молодых казахстанцев, чьи проекты набрали наивысший балл. Каждый обладатель гранта получит государственную поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своего проекта. Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» был учрежден по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году в целях поддержки талантливой молодежи. В 2026 году на конкурс поступило более 2 200 заявок, из которых к рассмотрению были допущены 1 745, в том числе 663 по направлению «Бизнес», 383 – «Информационные технологии», 218 – «Наука», 174 – «Культура», 158 – «Медиа» и 149 – «Волонтерство». Торжественная церемония награждения победителей нынешнего года пройдет в Астане в рамках празднования Международного дня молодежи. За весь период проведения конкурса обладателями грантов стали 153 молодых казахстанца. В 2021 году было присуждено 30 грантов, в 2022-м – 33. С 2023-го присуждалось по 30 грантов ежегодно. #конкурс #грант #Тәуелсіздік ұрпақтары