Международный день альпинизма отмечают в Казахстане

Каждый выезд в горы - это испытание не только физических возможностей, но и силы характера

Фото: МЧС

Ежегодно 8 августа во всем мире отмечается День альпинизма - праздник людей, для которых горы являются не только местом силы и вдохновения, но и территорией ответственности, мужества и преодоления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС



По информации ведомства, для спасателей РГУ «Республиканская служба спасения «Барыс» МЧС РК» горы - это не маршрут выходного дня, а ежедневная работа, требующая высокой профессиональной подготовки, выносливости и безупречной командной слаженности. Именно в высокогорье спасатели приходят на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, проводят поисково-спасательные операции в любое время суток и при любых погодных условиях.



Каждый выезд в горы - это испытание не только физических возможностей, но и силы характера. Крутые склоны, осыпи, ледники, непредсказуемая погода и разреженный воздух требуют мгновенного принятия решений и безукоризненного владения альпинистской техникой.



Спасатели «Барыс» МЧС РК регулярно совершенствуют свои навыки, проходят специализированную подготовку, участвуют в тренировках и учениях, чтобы быть готовыми к выполнению самых сложных задач. Их главная вершина - спасённые человеческие жизни.





В День альпинизма выражаем искреннюю признательность всем, кто посвятил себя горам - профессиональным альпинистам, инструкторам, горным проводникам и, конечно, спасателям, которые ежедневно стоят на страже безопасности людей.