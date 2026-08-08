Познавательно и безопасно

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, командам устроили соревнования с прохождением полосы препятствий и научили пользоваться средствами спасения. На примере условного пожара сотрудники показали, к чему приводит игра со спичками и как потушить огонь.

– Школьники в спортивных играх и эстафетах получили навыки ориентирования на местности, – пояснила пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Они узнали, как провести отдых безопасно, почему для купания следует выбирать оборудованный пляж и по какой причине рядом должны быть взрослые.

Трогательным моментом стало знакомство ребятишек с четвероногими сотрудниками из кинологического расчета. Как заключили в департаменте, каждый приезд спасателей к детям в загородные лагеря делает летний отдых интересным, запоминающимся и несет важные знания по безопасному поведению.