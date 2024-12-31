Госсоветник РК: Чем запомнится уходящий год с точки зрения внутренней политики

Политика,Итоги года
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Своим взглядом на события в стране уходящего года поделился государственный секретарь РК Ерлан Карин, сообщает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Продолжение курса реформ
 
Январское интервью Главы государства и Третье заседание национального курултая задали повестку и содержание внутриполитической работы на весь 2024 год. В течение года был разработан и принят целый комплекс общественно значимых законов. Запущен институт общественных петиций.

Впервые в СНГ и Центральной Азии состоялся референдум по АЭС, обсуждение которого стало самой продолжительной электоральной кампанией. Продолжились выборы сельских акимов. Началась работа по упорядочиванию сферы ономастики, памятников и геральдики, государственных и общественных наград. 

Продолжена поступательная реализация государственных инициатив в социально-гуманитарной сфере: программа «Нацфонд – детям», нацпроект «Комфортные школы», единая программа воспитательной работы в школах, новые гранты и стажировки для молодых ученых, повышение статуса и престижа рабочих профессий.
 
Ответы на новые вызовы
 
Госаппарат успешно справлялся с возникающими вызовами. Политика Президента способствовала сохранению мира и согласия в нашей стране, укреплению суверенитета и безопасности Казахстана в условиях беспрецедентной международной напряженности.

В кратчайшие сроки были ликвидированы последствия масштабных паводков, государство оказало всестороннюю помощь всем пострадавшим. Приняты системные меры в сфере защиты прав женщин и детей, а также по координации борьбы с детскими суицидами.  
 
Новая общественная этика
 
Продолжился процесс кристаллизации новых общественных ценностей. Принципы справедливости, закона и порядка стали ключевыми нарративами не только для госорганов, но и для всего общества. 

Гражданское общество активно участвовало в президентской инициативе «Таза Қазақстан», а также в противодействии бытовому насилию, агрессии и вандализму, наркомании, лудомании и расточительству. 

В центр общественных дискуссий все чаще начала попадать тема норм поведения и соблюдения этики.  
 
Развитие общественной консолидации
 
Несмотря на дискуссии вокруг актуальных тем, в целом у власти и общества сохраняется единое понимание и видение перспектив будущего. Согласно недавнему соцопросу КИСИ, 77,7% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Общественная поддержка является прочной опорой продолжения реформ в предстоящем 2025 году.

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