Госсоветник РК: Чем запомнится уходящий год с точки зрения внутренней политики

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Продолжение курса реформ



Январское интервью Главы государства и Третье заседание национального курултая задали повестку и содержание внутриполитической работы на весь 2024 год. В течение года был разработан и принят целый комплекс общественно значимых законов. Запущен институт общественных петиций.

Впервые в СНГ и Центральной Азии состоялся референдум по АЭС, обсуждение которого стало самой продолжительной электоральной кампанией. Продолжились выборы сельских акимов. Началась работа по упорядочиванию сферы ономастики, памятников и геральдики, государственных и общественных наград.

Продолжена поступательная реализация государственных инициатив в социально-гуманитарной сфере: программа «Нацфонд – детям», нацпроект «Комфортные школы», единая программа воспитательной работы в школах, новые гранты и стажировки для молодых ученых, повышение статуса и престижа рабочих профессий.



Ответы на новые вызовы



Госаппарат успешно справлялся с возникающими вызовами. Политика Президента способствовала сохранению мира и согласия в нашей стране, укреплению суверенитета и безопасности Казахстана в условиях беспрецедентной международной напряженности.

В кратчайшие сроки были ликвидированы последствия масштабных паводков, государство оказало всестороннюю помощь всем пострадавшим. Приняты системные меры в сфере защиты прав женщин и детей, а также по координации борьбы с детскими суицидами.



Новая общественная этика



Продолжился процесс кристаллизации новых общественных ценностей. Принципы справедливости, закона и порядка стали ключевыми нарративами не только для госорганов, но и для всего общества.

Гражданское общество активно участвовало в президентской инициативе «Таза Қазақстан», а также в противодействии бытовому насилию, агрессии и вандализму, наркомании, лудомании и расточительству.

В центр общественных дискуссий все чаще начала попадать тема норм поведения и соблюдения этики.



Развитие общественной консолидации



Несмотря на дискуссии вокруг актуальных тем, в целом у власти и общества сохраняется единое понимание и видение перспектив будущего. Согласно недавнему соцопросу КИСИ, 77,7% граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Общественная поддержка является прочной опорой продолжения реформ в предстоящем 2025 году.