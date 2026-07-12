Объем пенсионных изъятий на жилье в июне достиг 84,7 млрд теңге

Почти половина всех изъятий с начала года пришлась на последние два месяца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июне Единый накопительный пенсионный фонд исполнил заявления на изъятие пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на 84,7 млрд теңге. Это один из самых высоких месячных показателей с начала 2026 года, передает Kazpravda.kz.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, больший объем был зафиксирован только в мае - 117,8 млрд теңге. В общей сложности за первое полугодие на улучшение жилищных условий было исполнено заявлений на 407,5 млрд теңге, при этом почти половина этой суммы пришлась на май и июнь.

Как показал анализ данных Единого накопительного пенсионного фонда, проведенный Первым кредитным бюро, повышенные объемы перечислений в июне могут быть связаны с изменением порогов минимальной достаточности. С 6 июня они были увеличены на 79% и более в зависимости от возраста вкладчика. При этом ЕНПФ обрабатывал в июне не только новые заявления, но и обращения, поданные в последние дни мая.

Аналитики отмечают, что исполнение заявления означает перечисление средств уполномоченному оператору - банку второго уровня. При этом сама операция еще не свидетельствует о фактическом использовании пенсионных накоплений, поскольку в отдельных случаях деньги могут быть возвращены обратно в ЕНПФ. Однако при изъятиях на улучшение жилищных условий такие случаи происходят сравнительно редко.

В июне 77% всех исполненных заявлений пришлось на две основные цели: 40,4 млрд теңге были направлены на пополнение депозитов в Отбасы банке, еще 25,1 млрд теңге - на приобретение жилья в собственность. Еще 13,8 млрд теңге, или 16% от общего объема, использованы для частичного погашения ипотечных займов.

Авторы исследования также обращают внимание на изменения в публикации статистики. С июля ЕНПФ перестал публиковать данные об исполненных заявлениях за весь период действия механизма пенсионных изъятий и перешел к отображению информации только с начала текущего года. Кроме того, фонд больше не раскрывает количество исполненных заявлений, что ограничивает возможность проведения более детального анализа динамики пенсионных изъятий.