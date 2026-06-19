Минтруда обсуждает подходы по укреплению пенсионной системы

Министерством труда и социальной защиты населения создана специальная рабочая группа с участием представителей государственных органов, экспертного сообщества и профильных организаций, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева состоялось расширенное совещание с участием представителей экспертного сообщества и неправительственного сектора.

В ходе встречи представители НПО детально обсудили представленные концептуальные подходы к модернизации пенсионной системы. Участники совещания уделили особое внимание социальным гарантиям, вопросам обеспечения адекватного уровня выплат для различных категорий граждан и необходимости учета долгосрочных демографических трендов.

Государственным фондом социального страхования предложен подход по внедрению системы социальной пенсионной выплаты, основанной на среднемесячном доходе относительно медианной зарплаты и трудовом стаже участия. Модель ориентирована на отход от рисков исключительно накопительной системы и внедрение принципов солидарности и предсказуемости выплат.

ЕНПФ представил модель, где 4% от взносов работодателя направляются на индивидуальный лицевой счет гражданина, а 1% – в солидарный (страховой) компонент. Это решение позволит гарантировать финансовую поддержку на протяжении всей жизни, независимо от её продолжительности, обеспечивая гражданам стабильные выплаты в долгосрочной перспективе.

Параллельно рассматривается предложение депутата Сената Амангельды Нугманова, предусматривающее установление обязательного 40-летнего трудового стажа как одного из условий выхода на пенсию. Для граждан, занятых в бюджетной сфере и превысивших данный порог, предлагается предусмотреть возможность гибкого определения срока выхода на пенсию.

В обсуждениях участие принимают эксперты, в том числе председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы при ООН Алихан Байменов, а также Болат Жамишев, Ораз Жандосов и Елена Бахмутова.

В МТСЗН подчеркивают, что все предложения находятся на стадии обсуждения и в настоящее время носят консультативно-рекомендательный характер.

Окончательные решения будут приниматься по итогам всесторонней проработки, включая оценку финансовой устойчивости, социальной эффективности и возможных последствий для граждан.

Необходимо отметить, что в Казахстане уже реализуется комплекс мер по совершенствованию пенсионного обеспечения. Так, с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий были проиндексированы на 10%, также в текущем году увеличен максимальный размер базовой пенсии со 110% до 118% от прожиточного минимума, в 2027 году размер будет увеличен до 120% от прожиточного минимума. Кроме того, продолжается поэтапное повышение ставок обязательных пенсионных взносов работодателей: в 2026 году их размер составляет 3,5% от дохода работника с последующим увеличением до 5% к 2028 году.