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Гранты против дефицита
Жанат Сисекенова

В Актюбинской области кадры для села готовят на постоянной основе.

В этом году будет выделено 87 образовательных грантов для подготовки специалистов по наиболее дефицитным в регионе профессиям. Распределение их проходило на заседании специальной комиссии при областном акимате. Список составлен на основе запросов. К примеру, не хватает 210 педагогов, в связи с чем решено 35 грантов направить на подготовку учителей математики, физики, химии, английского и русского языков. Следующие 20 грантов будут выделены на обучение узким медицинским специальностям. Есть намерение удовлетворить спрос в сферах строительства, энергетики, сельского хозяйства... Полный перечень специальностей опубликован на официальных страницах управления образования в социальных сетях. Прием документов для учас­тия в конкурсе продлится до 15 августа.

Впервые конкурс на предоставление образовательных грантов за счет бюджета области был проведен в 2018 году. Продолжает учебу по ним 251 студент в 15 вузах. В 2022-м ожидается выпуск 25 бакалавров и 21 учащегося резидентуры.

– Каждый специалист, окончивший высшее учебное заведение, обязан выехать в любой населенный пункт области, где имеется кадровый дефицит, и проработать на контрактной основе не менее пяти лет. Именно для этого мы выделяем деньги и обучаем востребованным профессиям, – подчеркнул на заседании комиссии руководитель региона Ондасын Уразалин.

По информации управления образования, на данный момент определены рабочие места для всех 46 выпускников этого года.

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